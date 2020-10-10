نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هيا الشعيبي تكشف هوية هاكر حسابها على سناب.. وهذا ماحدث خلال التحقيقات معها بشأن الفيديو المنشور على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف مشهور بمواقع التواصل الاجتماعي تفاصیل التحقیقات مع الفنانة الكويتية هيا الشعيبي في قضية الفيديو الإباحي الذي نُشر على حسابها في سناب شات .

وقال حساب “”شاهین” إن هيا عرضت على النیابة العامة بعد القبض علیھا مساء الخمیس الماضي وتم إرجاء التحقیقات ليوم الأحد بعدما ادعت أن حسابھا تم اختراقه.

قد يهمك أيضًا:

مذيعة الجزيرة “غادة عويس” : كما ترون أنا خفتُ جدا واستقلت والجزيرة أقفلت

كيف تخفض نسبة الكوليسترول في الدم والذي يسبب جميع أنواع المشاكل الصحية؟؟.. تناول هذه الأطعمة الطبيعية

هيا الشعيبي تكشف هوية هاكر حسابها على سناب.. وهذا ماحدث خلال التحقيقات معها بشأن الفيديو المنشور

مذيعة MBC لم تتمالك نفسها من الضحك بصوت عال بعدما أجابها “داوود الشريان” على سؤالها بطريقة مضحكة.. شاهد الفيديو

مشروب أصفر قبل النوم يعالج التهابات المفاصل ويعزز المناعة ويقلل مضاعفات أمراض القلب

ماتت بسبب التفاف شعرها على عجلة السيارة عندما كانت تقودها!! (تفاصيل)

وفاة صحفي سعودي شهير متأثرًأ بإصابته بفيروس كورونا.. شاهد من يكون؟؟

قشرة هذه الفاكهة لعلاج الإسهال والتهاب القولون وتورم البواسير وفوائد ثمينة لا يستغني عنها أحد.. لا ترميها بعد اليوم

ردة فعل موظف سعودي في الجمارك عرض عليه مهرب رشوة مليون ريال.. صور

ترامب يعلن "حالة طوارئ" لمدة عام كامل بسبب اردوغان وتركيا!

قد تكون مؤشراً لشيء أخطر.. أسباب وعلاج آلام الظهر خلال الدورة الشهرية

أقوى هجوم سعودي على الفنانة “هيا شعيبي”: قد لا تجد ثمن تذكرة القطار !

فيديو غريب لفتاة تسير على طريق سريع وسط السيارات في السعودية .. شاهد النهاية

أسرة الشاعر العماني الكبير تكشف سبب مقتله في اليمن (صور وفيديو)

معمر سعودي عاصر الملك المؤسس وتزوج 7 مرات.. عاش تاجرًا لكنه لم يسافر أبدًا إلى الرياض أو مكة والمدينة!!

5 أعشاب طبيعية فوائدها مؤكدة: تقي من السرطان وتعالج حب الشباب

أمير قطر ينظر إلى أردوغان بدونية!.. والأخير في مأزق

ماذا يحدث؟؟.. السفن الحربية للجيش المصري تقترب من اسطنبول وروسيا تدخل على الخط!

أردني يعلن اختراعه علاجاً لكورونا,, وهكذا كان مصيره بعد أن حدد مبلغ خيالي قيمة العلاج

حجز الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بقرار من النيابة العامة والسبب مفاجئ!

ابتكار مذهل يمكنك من استرجاع ذكريات طفولتك وأنت نائم!.. جهاز يتتبع نومك ويتلاعب بأحلامك



أول تحرك سريع لمرتضى منصور ضد قرار عزله من الزمالك

عبدالباري عطوان يرد على تصريحات “بندر بن سلطان” تجاه قيادات فلسطين.. وهذا ما قاله عن صدام حسين وجمال عبدالناصر!

أعراض تخبرك أنك على وشك الإصابة بنوبة قلبية.. لا تتجاهلها أبدًا



ضابط كويتي يبلغ الجهات الأمنية بشحنة خمور دخلت البلاد..وبعد التحقيق كانت المفاجأة!

ترامب يستخدم عبارة "جنسية" غير لائقة على الهواء أثناء حديثه عن إيران: سنفعل بكم (...)



خطر قاتل: هذا ما يحدث لجسمك في حالة عدم تنظيف الأسنان

فيسبوك يزيل إعلانا عن البصل.. والسبب "غير أخلاقي"



فتوى مفاجئة لمفتي الديار المصرية بشأن النقاب!!.. شاهد ماذا قال؟؟



هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت فص ثوم على الريق!!

أول تعليق للفنانة الكويتية هيا الشعيبي على نشر فيديو يحمل إيحاءات مخلة عبر سنابها!

صورة نادرة لأبطال مسرحية “مدرسة المشاغبين” في الكواليس منذ 40 عاماً.. شاهد كيف ظهر عادل إمام وسعيد صالح ويونس شلبي



بدور البراهيم : “مكسرة الدنيا ومكسرة خشمك وراسك” .. ومغردون : “ماخذة مقلب” شاهد



البصل مهم جدًا للحماية من سرطان المعدة والقولون والمستقيم.. وفوائد كثيرة ستندهش عند معرفتها



موقف مؤثر للفنان السوري جوروج وسوف والنيران تلتهم قريته.. شاهد

هل تذكرون مذيعة dmc ”وفاء الكيلاني“ ؟؟.. شاهدوا كيف ظهرت اليوم وتألقت بعد غياب طويل.. وما مفاجأتها للجمهور (فيديو)

خطوتين بسيطة للنوم سريعاً والتغلب على الأرق



للتخلص من رائحة الفم الكريهة.. هذا ما يجب عليك فعله أثناء تناول الطعام

ارتدت فستاناً قيمته 26 مليون دولار مرصعاً بالذهب.. لبنانية تحتفل بعيد ميلادها في حفل باذخ كلَّفها ملايين الدولارات (صور)

5 أسباب تؤدي لتراكم الدهون على الكبد.. و7 طرق للعلاج (تعرف عليها)

بعد أشهر على وفاتها.. ابنة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي تنشر صورة نادرة ورومانسية لوالدتها مع هذا الرجل (الاسم + الصورة)

ممرضات سعوديات يرقصن داخل المستشفى وضجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي.. شاهد الفيديو



وداعًا لتساقط الشعر.. شامبو طبيعي يمكنك صنعه في المنزل لتعزيز نمو الشعر والقضاء على الصلع دون آثار جانبية

وأضاف “شاهین” عبر “سناب شات” أن هیا الشعیبي قالت في التحقیقات إن “هاكر” سعودي هو من اخترق حسابھا، وعندما ُسئلت عن تحدیدها لجنسیة “الھاكر” أكدت أنھا كانت تُھدد من هكر سعودي مؤخرا.

وأكدت وسائل إعلامٍ كويتية في وقت سابق نبأ ضبط الأمن الجنائي هيا الشعيبي لنشر فيديو إباحي على حسابها في سناب شات .



وأفاد مصدر أمني أن النيابة العامة أمرت بحجز “الفنانة” إلى الأحد وإعادة عرض المقطع عليها بعد توجيه اتهام بنشره على حسابها.

وأكدت هيا الشعيبي أنّ حسابها الرسمي على “سناب شات” تعرض للاختراق. ونشر عليه مقاطع فيديو مسيئة، معبرة عن استغرابها من هذا التصرف .



واتهم بعض المغردين ومتابعين الفنانة هيا الشعيبي الإمارات والسعودية باختراق حسابها على سناب شات ونشر الفيديو الإباحي؛ بغرض تشويه سمعتها بعد إشادتها بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد جنازة امير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد.

المصدر: وطن