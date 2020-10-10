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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى جميع أنواع المشاكل الصحية ، بما في ذلك مشاكل القلب أو حتى السكتة الدماغية. إليك كيفية خفض نسبة الكوليسترول في الدم.



ينتج جسمك الكوليسترول بشكل طبيعي ، لكن الإفراط في تناوله يشكل خطورة. هذا الشهر هو شهر الكوليسترول الوطني لقلب المملكة المتحدة ، لذلك كشفت شيريل ليثجوي ، Matron من Benenden Health ، عن كيفية خفض نسبة الكوليسترول لديك.

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كيف تخفض نسبة الكوليسترول في الدم والذي يسبب جميع أنواع المشاكل الصحية؟؟.. تناول هذه الأطعمة الطبيعية

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ما هو ارتفاع الكوليسترول؟

أمراض القلب هي القاتل الأكبر في المملكة المتحدة ، وأحد أسباب أمراض القلب هو ارتفاع نسبة الكوليسترول.

قالت شيريل: "جسمك ينتج الكوليسترول بشكل طبيعي وهو موجود أيضًا في بعض الأطعمة.

"في حين أن بعضها ضروري لوظيفة الخلايا السليمة ، إلا أن الكثير من الكوليسترول في الدم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية ، لذلك من المهم أن تكون على دراية عندما يتعلق الأمر بمستوياتك الخاصة."

فكيف يؤذي الكوليسترول قلبك؟

أوضحت شيريل أن الكوليسترول يتحد مع البروتينات في الدم لنقله إلى جميع أنحاء الجسم.

عندما يختلط الكوليسترول مع هذه البروتينات ، يطلق عليهم اسم البروتينات الدهنية.

هناك نوعان من البروتينات الدهنية ، أحدهما جيد والآخر سيء.

قالت شيريل: "غالبًا ما يُعرف LDL (البروتين الدهني منخفض الكثافة) باسم" الكوليسترول الضار "لأنه إذا كان لديك أكثر مما تحتاج إليه فإنه يتراكم على جدران الشرايين.



"HDL (البروتين الدهني الكثافة أو" الكوليسترول الجيد "يعيد فائض الكوليسترول من مجرى الدم إلى الكبد ، حيث يتم إزالته

هل يجب أن أخفض مستويات الكوليسترول لدي؟

ربما لن تعرف ما إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول لأنه لا يسبب أعراضًا.

الطريقة الوحيدة لمعرفة ذلك هي إجراء فحص دم.

ومع ذلك ، فإن معظم الناس سيستفيدون من خفض مستويات الكوليسترول الكلية لديهم ، قالت شيريل.

وأوضحت: "المستويات المرتفعة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم الذي يمكن أن يسبب السكتات الدماغية والنوبات القلبية وتضيق الشرايين".

أحيانًا يكون ارتفاع الكوليسترول متوارثًا في الأسرة.

قالت شيريل: "بعض العائلات معرضة بشكل أكبر لارتفاع نسبة الكوليسترول.

"من الأفضل التحدث إلى طبيبك إذا أصيب أحد أقربائك بمرض في القلب قبل سن 55 إذا كان رجلاً ، أو 65 للمرأة."

يجب عليك زيارة طبيبك عندما يكون ذلك ممكنًا وفحص مستويات الكوليسترول لديك.

وأضافت شيريل: "يمكنك التفكير في التقييم الصحي لبيندين ، والذي سيساعدك على فهم حالتك الصحية الحالية والمحتملة."

ماذا يجب أن يكون مستوى الكوليسترول لديك؟

يقاس الكوليسترول في الدم بوحدات تسمى مليمول لكل لتر من الدم ، وغالبًا ما يتم تقصيرها إلى مليمول / لتر. وفقًا لـ NHS ، وكدليل عام:

يجب أن تكون مستويات الكوليسترول الكلية: 5 مليمول / لتر أو أقل للبالغين الأصحاء (4 مليمول / لتر أو أقل لأولئك المعرضين لخطر كبير).يجب أن تكون مستويات LDL 3 مليمول / لتر أو أقل للبالغين الأصحاء (2 مليمول / لتر أو أقل لأولئك المعرضين لخطر كبير).المستوى المثالي من HDL أعلى من 1mmol / L. يمكن أن يؤدي انخفاض مستوى HDL إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.نسبة الكوليسترول الكلي إلى HDL هي مستوى الكوليسترول الإجمالي مقسومًا على مستوى HDL. بشكل عام ، يجب أن تكون هذه النسبة أقل من أربعة ، لأن النسبة الأعلى تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

كيف تخفض نسبة الكوليسترول في الدم

كشفت شيريل عن أربعة تغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة يمكنك إجراؤها لخفض نسبة الكوليسترول في الدم.

وأوصت: "اتباع نظام غذائي صحي متوازن مع مجموعة متنوعة من الفاكهة والخضروات واللحوم الخالية من الدهون ، والقليلة في الأطعمة الدهنية (خاصة تلك التي تحتوي على الدهون المشبعة أو المتحولة).

تناول الكثير من الحبوب الكاملة وكذلك البقول.

هذه غنية بالألياف القابلة للذوبان ، مما يساعد على خفض الكوليسترول" الضار ".

نصحت شيريل أيضًا: "احصل أو حافظ على نشاطك. تقترح مؤسسة القلب البريطانية 150 دقيقة من النشاط أسبوعيًا كحد أدنى ، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجات.

تقول BHF أن النشاط يمكن أن يزيد من مستوى "الكولسترول الجيد" في الدم.

"يمكن أن يساعد أيضًا في خفض ضغط الدم ويساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

"قلل من الدهون المشبعة واستبدلها بالدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة.

"توجد الدهون الأحادية غير المشبعة في زيت الزيتون وزيوت بذور اللفت والأفوكادو والمكسرات والبذور.

"توجد الدهون المتعددة غير المشبعة أيضًا في المكسرات والبذور ، وكذلك في زيت الذرة والأسماك الزيتية مثل السلمون والسردين.".

المصدر: ديلي اكسبرس