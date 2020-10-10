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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تصدر هاشتاق #إيميلات_هيلاري قائمة تريند في تويتر، اليوم السبت، بعد أن تناقل مغردون مراسلات مُسرَّبة من إيميل هيلاري كلينتون، وقصة إغلاق الأمير سعود الفيصل الهاتف في وجهها.

قوات درع الجزيرة

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هاشتاق “إيميلات هيلاري” يتصدر تويتر.. وكشف قصة إغلاق “سعود الفيصل” الهاتف في وجهها!

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وبرزَ في الهاشتاق الذي شارك فيه آلاف المغردين، أن هيلاري كلينتون كانت غاضبة بشدة من دخول قوات “درع الجزيرة” إلى البحرين عام 2011، وعبرت عن ذلك للسلطات السعودية.

وتشير المراسلات إلى أن “كلينتون” حذَّرت وزير الخارجية السعودي وقتها، الأمير سعود الفيصل، من إرسال قوات “درع الجزيرة” إلى البحرين، إلا أن الأمير أغلق الهاتف في وجهها.

السعودية لا تثق في أمريكا

وتضمن المراسلات -بحسب المغردين- أن السعوديين “لم يعودوا يثقون في الولايات المتحدة الأمريكية لحماية مصالحهم؛ خصوصًا بعد غزو القوات الأمريكية للعراق الذي كانوا يرفضونه.

الاستعمار الغربي لم يخترق السعودية

واستعرض مغردون آخرون؛ جزءًا من إيميلات هيلاري كلينتون، في رسالة موجهة إليها من تشارلز دبليو السفير الأمريكي الحديث آنذاك في السعودية.

وجاء في نص رسالة السفير إلى “كلينتون”: “المجتمع السعودي هو الوحيد على هذا الكوكب الذي لم يخترقه الاستعمار الغربي ولم تخترق أي جيوش أوروبية، كما أن حدودها لم تُنتهك لا من المبشرين ولا من التجار”.