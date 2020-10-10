وسط إشتباكات زوجها طرف فيها.. هنا الزاهد ترقص مع نجم ستار أكاديمي بفستان مكشوف (فيديو وصور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٥٦ مساءً (دوت الخليج )

تحولت مبادرة الصلح بين الفنان أحمد فهمي ولاعب كرة القدم شيكابالا أثناء تواجدهما في حفل زفاف شريف منير عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، إلى مشاجرة واشتباكات بالأيدي، على خلفية انتماء الأول للنادي الأهلي المصري، وتعنيفه سابقا لشيكا لاعب المنافس المحلي "الزمالك"، والمثير أن الفنانة هنا الزاهد زوجة فهمي كانت بنفس الوقت مندمجة بالرقص مع نجم ستار أكاديمي المطرب محمد عطية وبعض الحاضرات والحاضرين في حفل الزفاف.

وبدت هنا الزاهد خلال حفل الزفاف وواقعة الاشتباكات، وهي ترقص بفستان قصير ومكشوف وذلك في أول ظهور لها عقب الحديث عن إصابتها بكورونا قبل أن تقوم بإجراء "مسحة" كانت نتيجتها سلبية.

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فهمي المعروف عنه انتمائه الشديد للنادي الأهلي تلقى فور دخوله قاعة حفل الزفاف دعوة للصلح مع لاعب نادي الزمالك شيكابالا بعد التلاسن الذي تم بينهما مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووافق فهمي وتوجه بالفعل برفقة سيف العماري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، ولكن شيكابالا استقبله بشكل فاتر.

وحسب مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع روايات تناقلها شهود عيان من داخل حفل الزفاف، حاول فهمي تخطي الاستقبال الفاتر من شيكابالا واحتضنه لتصفية الأجواء، وفتح باب الحوار معه قائلا: أنت شتمت ناس تخصني على فكرة، ليرد شيكابالا: تقصد جمهور الأهلي؟، ليومئ فهمي” بالإيجاب، فبدأ شيكابالا بالسب للقلعة الحمراء ومشجعيها أيضًا، مما أثار اندهاش فهمي، ولم يصمد أمام تلك الإهانة لناديه، لينفجر قائلًا: أنت بتشتم النادي الأهلي وجمهوره وانا واقف؟، وعلى شجارهم واندلعت بينهما اشتباكات بالأيدي، فتدخل على الفور بعض المتواجدين للفصل بينهما وأنها الاشتباك.

في التوقيت نفسه، ظهرت هنا الزاهد بمقطع فيديو وهي ترقص في حفل الزفاف ، على أغاني المهرجانات مع نجم ستار أكاديمي محمد عطية، وتوسطت عددا من الحضور، وبعدها التقطت صورة جماعية ضمتها وزوجها أحمد فهمي وشقيقه كريم فهمي وزوجته دانيا.

يذكر أن حفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق أقيم ليلة أمس الجمعة بأحد الفنادق الشهيرة وبحضور عدد كبير من نجوم كرة القدم والفن، وأحيا حفل الزفاف النجم عمرو دياب.



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