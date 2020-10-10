نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعد الحلقة 13.. خبر سار جداً لمتابعي مسلسل انت اطرق بابي على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:١٥ صباحاً (دوت الخليج)

عرضت الحلقة 13 من مسلسل "​أنت أطرق بابي​" ليلة أمس الأول بطولة ​هاندا أرتشيل​ و​كرم بورسين​ على شاشة FOX التركية، هذه الحلقة التي كان من المفترض أن تكون الاخيرة حسب الاخبار المسربة سابقاً من مصادر مطلعة عن القائمين على العمل.

وذكرت المصادر بأنه اتضح أن الأمور تغيرت ولم ينتهي العمل عند حلقة الخميس، حتى أنه سيعرض الاعلان الدعائي الخاص بحلقة الاسبوع المقبل والتي تحمل الكثير من التشويق خصوصاً مع بدء المشاكل التي سيتعرض لها كل من "​إيدا يلديز​ " و"​سركان بولات​" بعد اعترافهما بحبهما لبعضهما.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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وتصدَّر مسلسسل انت «اطرق بابي» الحلقة 13، مؤشرات البحث في جوجل، وهو من بطولة «هاندا أرتشل» و«كرم بورسين».

1_ بدأت الحلقة الثالثة عشر بصدمة "سيلين" بعدما قرر "فريد" تركها في يوم العرس بعدما اكتشف أنّه لا يستطيع أن يكمل حياته معها وخاصة أنها لا تحبه.

2_في اليوم التالي، ذهبت "سيلين" إلى منزل "سيركان" لتخبره بالخطأ الذي ارتكبته قبل حفل الزفاف، حيث باعت 45% من أسهمها في الشركة إلى المهندس الشهير "افيه كمان"، ليصدم سيركان من فعلتها.

3_ عاش "والد سيركان" صدمة كبيرة بعدما علم أن ابنه يعيش قصة حب مع "ايدا" ، وحاول استجماع قوته لإخبار ابنه بالحقيقة وأنه سبب وفاة أهلها، لكنه يصاب بأزمة قلبية وينقل إلى المشفى.

4_ حاول "سيركان" البقاء صامدا، لكن "ايدا" تبدأ بالإنزعاج والغيرة لعدم تمكنها من الوقوف بجانب حبيبها فكل مرة تجد "سيلين"، لكن سيركان يؤكد لها أنه بدونها لا يستطيع التنفس.

5_ ذهبت عمة "ايدا" لزيارة والدة "سيركان" والإطمئنان على زوجها_والد سيركان_ بعد الخضوع للعملية، لكنها انصدمت عندما أخبرتها أن "ايدا وسيركان" يعيشان قصة حب، وفهمت سبب تأجيل "ايدا" لمنحتها الدراسية في إيطاليا.

6_ وصل الشريك الجديد "ايفه كمان" إلى الشركة وطلب من سيركان أن تساعده "ايدا" في المشروع الذي يعمل عليه حتى يصل فريقه، ووافق سيركان لأنه يعلم أنه قدوة "ايدا" في هندسة المناظر.

7_ طلب سيركان من "سيلين" البقاء في الشركة لأنه بحاجة إلى مساعدتها من أجل تصحيح الوضع واسترجاع الأسهم من "ايفيه كومان".

8_ في المساء قرر "سيركان" الاعتراف لوالده وأمه بعلاقة الحب التي تجمعه بإيدا وطلب من والدته تقبلها لأنها ستكون جزء من حياته، ونفس الأمر تقوم به "إيدا" مع عمتها.

9_ ذهب "سيركان" لمقابلة "ايدا" لكن عمتها تطلب منه التحدث، وتخبره أنها ضد علاقتهما ووضعت عدد من الشروط حتى توافق على استمرار علاقته بإيدا، ولم يجد سيركان حلا سوى الموافقة.

10_ في النهاية استجمع والد سيركان شجاعته وأخبره بالخطأ الذي ارتكتبته الشركة في الماضي وتسبب في موت عائلته، وأنه اكتشف أن ابنة هذه العائلة هي "ايدا" ليسيطرالحزن الشديد على سيركان.

يذكر أن بطل العمل "كرم بورسين" يجسد خلال المسلسل دور "سركان" مهندس معماري موهوب وصاحب أحد أكبر الشركات في "تركيا"، ويحاول استعادة حبيبته السابقة وشريكته في العمل والتي تعتبر الأنسب له منطقيا، لتتحول الأحداث عندما يقابل "ايدا" ليبدأ معها مغامرة مختلفة يتعلم منها الثقة والحب.

أما الممثلة الجميلة "هاندا أرتشيل" والتي يتابعها أكثر من 15 مليون متابع على انستجرام، فتقوم بدور "ايدا" الفتاة البسيطة بائعة الورد ولكنها في نفس الوقت تتميز بالقوة والجرأة.



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