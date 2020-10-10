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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعدّ الشاي ثاني أكثر أنواع المشروبات استهلاكاً بعد الماء، وللشاي أشكالٍ مختلفة؛ مثل الشاي الأسود، والأخضر، والأولونج، إلا أنّ جميع هذه الأنواع تُحضر من نبات الكاميليا الصينية (بالإنجليزيّة: Camellia sinensis)، ويحضّر الشاي الأخضر من خلال تبخير أوراق هذا النبات، ويستخدم هذا النوع بكثرة لتعزيز اليقظة، والحصول على العديد من الفوائد.

أمّا الليمون فهو من الحمضيات التي تمتلك مذاقاً حامضاً، ورائحة مميّزة وجذابة، وتنمو أشجار هذه الثمار لارتفاعٍ يصل من ثلاثة إلى ستة أمتار، وتنمو عليها ثمار صفراء بيضاوية الشكل، وتستخدم هذه الثمار لتحضير العديد من المنتجات؛ مثل العصير الطبيعي، وقشور الليمون، والزيت المستخرج من الثمار أو القشور.

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الشاي الأخضر مع الليمون يُبعد عنك خطر هذه الأمراض المزمنة والمميتة.. اكتشفها

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فوائد الشاي الأخضر مع الليمون

يرتبط تناول الشاي الأخضر مع العديد من الفوائد الصحية، ويمكن لإضافة الليمون له أن يعزّز من مكوناته الطبيعيّة من مضادات الأكسدة، كما يضيف الليمون العديد من العناصر الغذائيّة لهذا المشروب، كما أنّ الجمع بين هذين المكونين قد يكون له العديد من الفوائد؛ ومنها ما يأتي:

يعزّز الليمون الفوائد الصحيّة التي يقدمها الشاي الأخضر، حيث إنّ عصير هذه الفاكهة يجعل مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي متوفّرة بشكل أسرع للجسم؛ ومن الأمثلة على ذلك مركبات الكاتيشين (بالإنجليزية: Catechins) والتي تفضلّ الأوساط الحامضيّة عن القاعديّة، وبالتالي فإنّ تناول خليطٍ من الشاي والليمون يزيد امتصاص الجسم لهذا المركب بشكل كبير. يمكن لعصير الليمون أن يقلّل من تأثير بعض المركبات الموجودة في الشاي الأخضر والتي تحدّ من قدرة الجسم على امتصاص الحديد من المصادر الغذائيّة. فوائد الشاي الأخضر يمتاز الشاي الأخضر بفوائده الجمة، وفيما يأتي أهم هذه الفوائد:

إمكانية تقليل خطر الإصابة بالسرطان: حيث يحتوي الشاي على متعددات الفينول (بالإنجليزيّة: Polyphenols) التي وجدت دراسات أنابيب الاختبار أنّها قلّلت من نمو الأورام عند الحيوانات، كما أنّها يمكن أن تحمي من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجيّة، كما ظهر أنّ معدلات الإصابة بالسرطان تكون أقلَّ في الدول التي يكثر فيها استهلاك هذا النوع من الشاي.

تعزيز صحة القلب: حيث أشارت إحدى الدراسات إلى أّن تناول الشاي الأخضر ارتبط بتقليل خطر الموت نتيجة العديد من المُسببات؛ ومنها؛ أمراض القلب والأوعية الدمويّة، حيث إنّ مركبات الكاتيشين لها العديد من التأثيرات الوقائيّة في القلب والأوعية.

تقليل مستويات الكوليسترول: حيث وجدت إحدى الدراسات أنّ شرب الشاي الأخضر، أو تناول مكمّلاته التي تكون على شكل كبسولات قد ارتبط بتقليل مستويات الكوليسترول الضار، والكوليسترول الكلّي بشكل معتدل.

تقليل خطر الإصابة بالسكري: حيث بيّنت بعض الدراسات أنّ الأشخاص الذين يتناولون الشاي الأخضر يكون خطر إصابتهم بمرض السكري النمط الثاني أقلَّ من أولئك الذين لا يتناولونه، إلا أنّ هذا التأثير ما زال بحاجة لمزيد من الدراسات لإثباته.

تقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغيّة: حيث بيّنت إحدى الدراسات أنّ شرب القهوة أو الشاي الأخضر بشكل منتظم قد يرتبط بتقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغيّة ، ولذلك فإنه من المفيد إضافة هذا النوع من الشاي للنظام الغذائي اليومي.

تقليل الوزن: حيث تشير الدراسات إلى أنّ مستخلصات الشاي الأخضر يمكن أن تساعد على تقليل الوزن، ويمكن لمادة الكافيين الموجودة في هذا الشاي أن تقلل الشهية، وتزيد من حرق السعرات الحراريّة، إلا أنّ شرب الشاي لا يعطي التأثير نفسه الذي تقدمه هذه المستخلصات، لذلك فإنّه من الأفضل اتباع نظامٍ غذائيٍّ متوازن، مع ممارسة التمارين الرياضيّة لتقليل الوزن.

تعزيز اليقظة: حيث يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين التي تنشط الجهاز العصبي المركزي، وتساهم الكمية القليلة منه الموجودة في الشاي في زيادة اليقظة دون التسبّب بالإصابة بالقلق الذي تسببه المشروبات التي تحتوي كميات كبيرة من الكافيين؛ مثل القهوة.

فوائد الليمون يمتاز الليمون باحتوائه على العديد من المركبات النباتيّة المفيدة للجسم، ويمكن لتناوله أن يقدّم عدة فوائد صحية؛ ومن هذه الفوائد ما يأتي:

تعزيز صحّة القلب: حيث بيّنت الدراسات أنّ تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ج تقلّل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغيّة، وأمراض القلب، كما يحتوي الليمون على مركبات الهسبيريدين (بالإنجليزيّة: Hesperidin)، والديوزمين (بالإنجليزيّة: Diosmin) التي لها تأثيرٌ في تقليل مستويات الكوليسترول في الجسم.

منع تكون حصاة الكلى: حيث يحتوي عصير الليمون على حمض الستريك (بالإنجليزيّة: Citric acid) الذي يمكنه زيادة حجم ودرجة حموضة البول، ممّا يُكوّن بيئة غير ملائمة لتكوّن الحصوات الكلوية، وبالتالي يقلّ خطر الإصابة بها، ويُمكن أنّ يساعد تناول مقدار نصفِ كوبٍ من هذا العصير على تقليل خطر الإصابة بالحصاة عند الأشخاص الذين سبق أن أصيبوا بها، ومع ذلك فإنّ نتائج الدراسات ما زالت مختلفة في هذا المجال.

تقليل خطر الإصابة بفقر الدم: إذ يمكن لفيتامين ج في الليمون بالإضافة إلى حمض الستريك أن يساهمان في تعزيز امتصاص الجسم للحديد الهيميّ الموجود في المصادر النباتيّة؛ الذي من الصعب على الجسم امتصاصه؛ ممّا يساعد على تقليل خطر الإصابة بفقر الدم الذي يحصل نتيجة عدم تناول ما يكفي من الأطعمة التي تحتوي على الحديد.

تأخير الشيخوخة: حيث يساعد فيتاميج ج في الليمون على تكوين مادة الكولاجين، والحفاظ عليها، وتعدّ هذه المادة من البروتينات الأساسيّة الموجودة في الجلد والشعر، وبالإضافة إلى ذلك فإنّ هذا الفيتامين مهمٌ لتعزيز مناعة الجسم، وقد يساعد على مقاومة العوامل التي تسبب الأمراض. إمكانيّة المساعدة على تقليل الوزن: حيث وجدت إحدى الدراسات أنّ مركبات متعددات الفينول الموجودة في الليمون يمكن أن تقلّل من اكتساب الوزن، بالإضافة لتقليل تراكم الدهون داخل الجسم.

وكالات