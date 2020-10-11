رنا سماحة تفاجئ الجمهور بهوية عريسها (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٥٣ صباحاً (دوت الخليج )

كشفت الفنانة الشابة رنا سماحة، عن هوية خطيبها وعريسها بعد فترة من إخفائها لهويته.

وشاركت متابعيها، قبل قليل، بصور من حفل خطوبتها من الملحن سامر أبو طالب، بعد علاقة عاطفية جمعتهما لفترة محدودة دون أن يكشفا عنها ، وهو ما فاجأ الجمهور خاصة وأن الأخير سبق وهنأها على خبر خطوبتها الذي أعلنت عنه في سبتمبر الماضي دون كشفها هوية العريس.

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وظهرت سماحة في الصور التي شاركت بها متابعيها مرتدية فستانا باللون الأبيض مخطط باللون البني، مع "تاج" ، فيما ارتدى ياسر قميصا وبدا الثنائي في غاية الفرح والسعادة.

وعلقت رنا البالغة من العمر 30 عاما على الصورة قائلة ": "الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات.. ادعوا لنا دعوة حلوة"، لتنهال عليها المباركات والتهاني، وعلق متابعون: " مفاجأة غير متوقعة هو مش ياسر بارك لك على الخطوبة في الأول".

وأضاف آخرون "ماشاء الله عليكم الله يحميكم، لايقين على بعض جدا ربنا يتمم لكم ع خير، قمرين دول ولا حبيبين، يا قلبي فرحتلهم جداا".

وكانت رنا سماحة قد فاجأت جمهورها بإعلان خطوبتها الشهر المنصرم، وذلك من خلال حسابها عبر موقع فيسبوك، وقامت بتغيير الحالة الاجتماعية من "عزباء" إلى "مخطوبة".

وعقب تغيير الفنانة المصرية، الحالة الاجتماعية وإعلان خطوبتها، بدأت التساؤلات عن هوية العريس الذي أخفته تمامًا ولم تشر إليه حينها، وهو ما أثار استغراب البعض لإخفاء هويته.

من جانبه هنأ العريس الفنان سامر أبو طالب -قبل الكشف عن هويته - ، رنا سماحة أول مرة قائلاً : "ما شاء الله الله اكبر الف مبروك يا حبيبة قلبي وعشرة السنين الغالية الحلوة ربنا يسعد قلبك ويكتبلك الخير ويريح قلبك وبالك ويحفظك ويبعد عنك كل شر وحسد آمين يارب العالمين".

يذكر أن رنا سماحة ، درست في المعهد العالي للموسيقى العربية، وشاركت في برنامج ستار أكاديمي - الموسم التاسع-، وطرحت عدة أغنيات كانت أولها "غلطت من الأول"، وتعمل حاليًا كمذيعة في راديو 9090.

كما خاضت رنا تجربة التمثيل الأولى لها بعد اختيار المخرج سعيد حامد لها في مسلسل أزمة نسب، والذي عرض في رمضان 2016.

وكانت الفنانة قد أعلنت في وقت سابق أن مثلها الأعلى في الغناء هي أنغام. وكشف أيضًا من قبل عن صلة قرابة تربطها بأم كلثوم، وهي أن الراحلة هي عمّة والدتها.



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