رقص فاضح لنسرين طافش في أحضان شاب غريب (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)
شاركت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها على "انستجرام"، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص السامبا مع شاب بفستان قصير.
وبدت طافش في الرقص بجسد ممشوق، مرتدية فستاناً قصيراً، وعلقت على الفيديو :"بعض الرقصات للذكرى.. وبعضها تنسى.. ارقص وكأن لا احد يراك".
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يذكر أن آخر أعمال طافش مسلسل "الوجه الآخر" الذي يعرض حاليا على قناة dmc ويشاركها بطولته كلا من ماجد المصري، ، ندى موسى، وهبة الأباصيري.
A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh) on Jul 21, 2019 at 1:46am PDT
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