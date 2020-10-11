نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شقيق هيا الشعيبي يبكي بحرقة عليها بعد حبسها.. فيديو على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٣٤ صباحاً (دوت الخليج)

نشر ثامر الشعيبي شقيق الفنانة هيا الشعيبي عدة مقاطع عبر حسابه بتطبيق سناب شات علق فيه على أزمة حجز شقيقته في مبنى المباحث الجنائية لحين مواصلة التحقيق معها غدًا الأحد بسبب مقطع فيديو “خادش” نُشر في حسابها في “سناب شات”.

وقال ثامر الشعيبي: “أنتم شايفين الدنيا والميديا شو مقلوبة على سالفة هيا.. لكل اللي سال عن هيا هي بخير وشكرا لكل من سأل عنها شكرا لكل شخص حاول يساعدنا بكلمة”.

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وفي فيديو أخر نشره ثامر الشعيبي على سناب شات قال: “شكرا لكل من راسلني وصلني عدد هائل من الرسائل التي تطمئن على هيا .. شكرا حل حيل حيل”.

وظهر ثامر الشعيبي باكيًا ومتأثرا في المقاطع التي نشرها على سناب شات على خلفية أمر النيابة باستمرار حبس أخته هيا الشعيبي. وظهر ثامر الشعيبي في فيديو آخر مع طفلة هيا الشعيبي حيث قبلها ومازحها قائلا: “ريحتك ريحة أمك”.





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