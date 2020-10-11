نشكركم على قرائتكم خبر هل لدى إيران حاليا ما يكفي لصنع قنبلة ذريه؟ على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إن إيران ليس لديها في هذه المرحلة ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة نووية، طبقا للمعايير الرسمية للوكالة.

وأضاف جروسي في مقابلة مع صحيفة "دي برس" النمساوية نشرتها على موقعها الإلكتروني يوم السبت: "يواصل الإيرانيون تخصيب اليورانيوم وبدرجة أعلى بكثير مما كانوا يلتزمون بها.. وهذه الكمية تزداد كل شهر".

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وردا على سؤال حول المدة التي ستحتاجها إيران لصنع سلاح نووي، قال جروسي: "في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا نتحدث عن الوقت.. ننظر إلى الكمية الكبيرة والحد الأدنى من كمية اليورانيوم المخصب أو البلوتونيوم اللازم لصنع قنبلة نووية" وأكد في أن إيران ليس لديها هذه الكمية الكبيرة في الوقت الحالي.

وتنفي إيران امتلاكها برنامج أسلحة نووية، وتقول إن برنامجها النووي مخصص فقط لأغراض الطاقة.

المصدر: رويترز