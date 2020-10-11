خطوبة بدور البراهيم تثير الجدل والجمهور يحتار في هوية خطيبها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

تصدر هاشتاق خطوبة بدور البراهيم، يوم أمس الجمعة في 9 أكتوبر/تشرين الأول وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد أن نشرت مشهورة سناب شات في المملكة، مقاطع فيديو على حسابها الرسمي داخل قاعة أفراح.

وأكدت مصادر فنية خبر خطوبة بدور البراهيم، فيما لم يتم الإعلان عن هوية زوجها الجديد، فيما أعرب متابعوها عن استغرابهم حيال هذه الخطوة؛ كونها انفصلت عن زوجها السابق منذ أسابيع.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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وكانت بدور البراهيم خبيرة التجميل السعودية، قد أعلنت قبل قرابة ثلاثة أسابيع، طلاقها وانفصالها رسميا عن زوجها، عقب نشرها صورة على سناب شات تبارك فيها لنفسها بهذه المناسبة.





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