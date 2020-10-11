نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر صورة نادرة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي تنشر لأول مرة.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٤٨ صباحاً (دوت الخليج)

نشرت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، صورة نادرة لوالدتها وزوجها الراحل حسن مختار، عبر حسابها بموقع "إنستغرام".

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وقالت أميرة على الصورة: "الله يرحمكم يا حبايبي.. حب استمر 46 سنة كله احترام متبادل وتقدير وحنيه متناهيه ومودة ورحمة في الجنة ونعيمها يا حبايبي إن شاء الله ويارب تكونوا مع بعض زى ما كنتوا بتتمنوا".

وتوفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي في العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة المصري في الإسماعيلية شهر يوليو الماضي، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر ناهز 82 عاما.



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