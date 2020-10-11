تامر حسني يغني برفقة زوجته وهي ترقص بإثارة.. فيديو

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر قيام الفنان المصري تامر حسني بالاحتفال بألبومه الجديد، إلى جانب العديد من أصدقائه ومعارفه.

وكان من بين تلك المقاطع المنتشرة، مقطع فيديو يظهر فيه حسني وهو يغني برفقة زوجته الفنانة بسمة بوسيل أغنيته “مبطلناش إحساس” والتي تقول في مطلعها: “بطلنا نقيس مقاماتنا بعيون الناس.. مش كل الناس بتشوف ولا كل الناس تتقاس.. بطلنا نحب زياده مبطلناش إحساس”، وكذلك قيام الزوجين بالغناء والرقص على أغنية “بيلا تشاو” بصوت بسمة والتي قامت بغنائها وإطلاق “بوستر” خاص بها في شهر أغسطس/آب الماضي عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

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كما أظهرت مقاطع أخرى، قيام الفنان بغناء العديد من أغاني ألبومه الجديد “خليك فولاذي”، والذي لم يعلن الفنان المصري حتى الآن موعد إطلاقه.

https://www.instagram.com/p/CGJNM0hBiQE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGJNM0hBiQE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by tamerhosnyfanuth (@tamerhosnyfanuth) on Oct 9, 2020 at 6:03pm PDT

وعلى صعيدٍ آخر، كان قد كشف يوسف إبراهيم محامي الفنان بهاء سلطان يوم أمس، عن المبالغ المالية التي دفعها كل من الفنان تامر حسني والفنانة شيرين عبد الوهاب، للانفصال عن المنتج نصر محروس.

وأكد المحامي في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي محمد الشاذلي ببرامج “التاعة”، على أن نصر محروس تقاضى من تامر 13 مليون جنيه كي ينهي تعاقده معه بالتراضي، ولولا أن تامر وجد من يدفع هذا الرقم لواجه أزمة بهاء سلطان ذاتها، وأضاف أن شيرين دفعت 4 ملايين جنيه كي ينهي عقدها معه بالتراضي أيضا.

هذا وكان الفنان المصري أحمد السقا، قد أشار يوم أمس إلى أنه “زعلان” من تامر حسني، خلال حلوله ضيفا على أولى حلقات برنامج “السيرة” الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، حيث جاء ذلك، في معرض رده على سؤال وجهته له الكيلاني حول متى كانت آخر مرة اعتقد فيها أن فلانا أخٌ له ولكنه أثبت العكس، ليقول السقا: “أنا في حد زعلان منه وحتى الآن مقولتلوش، أنا زعلان من تامر حسني والحقيقة انا بحبه جدا وإلا مكنتش زعلت منه”.

وأضاف السقا: ” زعلان منه لاني كلمته في فيلمه الأخير ” فيلم الفلوس” وقالي عاوزك معايا في مشهد، وهو كان سبق وجاملني في ولد الغلابة، ولكن بعد ما عملت المشهد فوجئت ان الفيلم نزل بطولة تامر حسني وأحمد السقا وصورتي معاه على الأفيش، بعدها كلمته على طول قولتله اى اللي بيحصل مرة يقولي الشركة المنتجة ومرة يقولي الفانز قولتله انا معرفش حد منهم وتعاملى كان معاك يا تامر، ولكن حقيقة الامر الموقف ده زعلنى جدا من تامر وأثر عليا نفسيا”.



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