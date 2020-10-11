مجددَّا.. أمل الشهراني بصورة فاضحة تثير موجة إنتقادات حادة (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

شاركت الناشطة السعودية أمل الشهراني جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة مثيرة، أثارت موجة من الانتقادات الحادة.

ونشرت أمل الشهراني الصورة من خلال حسابها الشخصي على “إنستغرام”، حيث ظهرت فيها وهي ترتدي حمالة صدر، الأمر الذي أثار موجة من الغضب من قبل النشطاء السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي.

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واتهم المتابعين الناشطة الشهراني بانها تتعمد اثارة الجدل من خلال قيامها بنشر صور فاضحة لها من أجل الحصول على المزيد من الشهرة، من غير مراعاة عادات وتقاليد المجتمع السعودي.

وكانت قد كشفت أمل الشهراني عن سبب إصابتها بصدمة نفسية حادة، موضحة أنها كانت لا تعرف قيمة ذاتها ومدى احتياجها للهدوء النفسي، حيث إنها ذهبت للكثير من الأطباء فعجزوا عن تفسير حالتها إلى أن اكتشفت أن الحزن هو وراء كل ما أصابها.

وقالت الشهراني، عبر “سناب شات”: “على كل قصص الظلم اللي عشته قاد أقواها وأوجعها وأعظمها حزنا بعد ما ولدت معاذي صارلي صدمة نفسية مؤلمه وماكنت وقتها اعرف قيمة ذاتي ونفسي وما تستحق من السلام والهدوء وأن اللي يتركنا بإرادته لازم أحنا بعد نتركه يروح لأننا نستحق الأفضل”.

وأضافت:”دخلت في حالة مرضية ما كانت العيادات الصغيرة تستطيع تشخيصها الى أن انتقلت البروفسور باطنية عرف أنه أصبت بالربو الحاد وهذا ردة فعل للحزن اللي صابني وصار يقولي حرام انت صغيرة ولازم تحافظين على صحتك وتتالت المشاكل هبوط في الضغط وأعصاب “.

وأوضحت:”وقتها بديت استوعب انه بدون صحتي ولا شيء ولا شيء ولا شيء اقدر اسويه او استمتع فيه. وانه تربية أولادي واللعب معهم تحتاج صحه. وانه السعاده مجرد صحه فاتخذت عهد على نفسي اني ارضيها وادللهاواحميها من كل الاشرار”.

واختتمت حديثها، قائلة:” وبما اني احب اكتب ادعيه كتبت هذا الدعاء ولزمته من 8 سنوات الى اليوم.. اللهم يا جبار اجبر كسري بنجاح يفوق توقعاتي ويا عظيم عظم شأني بين خلقك وأجعل لي مكانه أنصر فيها كل مظلوم.. وأجعلني صوت من لا له صوت.. اطلب الله نجاح يفوق توقعاتي انا وليس توقعات عائلتي او اي بشر “.



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