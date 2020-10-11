نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر منه عرفة من طفلة برئية الى التورط بجرائم قتل.. معلومات صادمة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

ممثلة موهوبة بالفطرة عاشقة للفن منذ طفولتها، ارتبطت في أذهان الجمهور بصورة الطفلة البريئة، أثارت جدلاً واسعاً فبعد تداول عدة صور تجمعها اليوتوبير والطبيب على غزلان، انها الفنانة الشابة منة عرفة التي ورطت شقيقيها في جريمة قتل صاحب مزرعة كلاب، وصاحبة نصيب الأسد من الشائعات كان أبرزها زواجها من اليوتيوبر والطبيب على غزلان ورفضها الزواج من الفنان الكوميدي على ربيع نجم مسرح مصر.

من خلال هذا التقرير نكشف حقائق صادمة في حياة المشاغبة منة عرفة:ـ منة الله السيد محمد عرفة هو اسمها الحقيقي، ولدت بمدينة الإسكندرية يوم 1 مايو عام 1999 عمرها 21 سنة، بدأت العمل في مجال الإعلانات قبل أن تتم عامها الخامس.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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وقدمت أولى تجاربها التمثيلية وهي بعمر الـ 6 سنوات من خلال مسلسل "السندريلا" مع المخرج سمير سيف عام 2005، ثم توالت أعمالها الفنية سواء في السينما أو الدراما وكان أشهرها السيت كوم الشهير "راجل وست ستات" مع النجم أشرف عبد الباقي.

شاركت في عدد من الأفلام ومنها، مطب صناعي، الحب كدة، حلم العمر، أولاد الصول رجب، الفيل في المنديل، القرين، آخر كلام، القشاش، تتح، البيه رومانسي، جيران السعد، ظرف صحي، شريط 6، إي يو سي، حلم النهار.

تألقت في العديد من المسلسلات مثل، القاصرات، السندريلا، تامر وشوقية، سرايا عابدين، الكابوس، ولاد الطيب مرزوق وإيتو، بحر، نعم ما زلت أنسة، الست هانم عايزة تلعب بيه، راجل وست ستات، حضرة الضابط أخي، المفطراتي، بحر،، الحرامي، شقة فيصل، ليالينا 80.

وتحتل "منة" نصيب الأسد من الشائعات وكان أبرزها انتشار أخبار تزعم بخطوبتها من "اليوتيوبر" والطبيب على غزلان وذلك بعدما نشر صورة تجمعهما وعلق عليها قائلاً: "أفضل شىء حدث لي على الاطلاق"، ولكن منة عرفة خرجت لتنفى كل ما تردد حول هذا الأمر وعدم وجود قصة حب حقيقية بينهما قائلة: "أنا وغزلان أصدقاء مقربون للغاية".

كما سخرت منة عرفة من شائعة طاردتها وانتشرت كسرعة البرق على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بزواجها من شاب خارج الوسط الفني وإنجابها منه طفلة تخفيها عن الجميع، وأيضاً انتشرت أخبار كثيرة تزعم ارتباطها بعادل وهو ابن الفنانان مجدي كامل ومها أحمد ولكنها نفت جميع تلك الشائعات.

وداعب الفنان على ربيع نجم مسرح مصر منة عرفة بالزواج بحضور والدتها وذلك خلال حفل إفطار المنتج صادق الصباح وتم تداول تلك الخبر بأن منة رفضت الزواج من ربيع وكان رد فعلها هو الضحك وطلبت المساعدة من صديقه "أوس أوس" ليتدخل وينهي ذلك الموقف المحرج.

وأكدت الفنانة الشابة أن علاقتها بالفنان الكوميدي المتزوج لا تتعدى كونها علاقة صداقة ليس أكثر، وأن هذه الشائعة ليس لها أي أساس من الصحة، والتي لاحقتها لمجرد نشرها لصورة تجمعها به.

وتسببت "منة" في تورط شقيقيها شريف وأشرف بقضية قتل صاحب مزرعة كلاب لأنها مولعة بتربية "الكلاب"، حيث ألقت قوات الشرطة القبض على شقيقيها للاشتباه بهما واحتجزتهما 24 ساعة لحين عرضهما على النيابة التي أمرت بصرفهما من سراي النيابة مؤقتاً بضمان شخصي على ذمة الاشتباه بهما في واقعة قتل صاحب مزرعة كلاب بمنطقة أوسيم.

وأفادت التحقيقات بأن قوات الأمن اشتبهت في شقيقي منة عرفة، حيث وجدت صوراً تجمعهما مع القتيل صاحب المزرعة وكان آخر شخصين يجريان الاتصال بالقتيل، وبحسب أقوال شقيقيها فإنهما كونا علاقة صداقة مع المجني عليه لإرادتهما شراء "كلب" لأختهما لأنها تحب الكلاب وترددا أكثر من مرة على المزرعة.

وأوضحت منة عرفة أنها طلبت من شقيقها أن يشتري لها كلبا من مزرعة كلاب، مضيفة: "رجال المباحث طلبوا القبض على شقيقي شريف وأشرف في قضية مقتل صاحب المزرعة بعد العثور على أرقامهما متواجدة بكثرة في سجل هاتفه".

وكشفت منة عرفة أنها أصيبت بمرض خطير، حيث تعاني من "الزائدة الدودية" وأن مشهد ضربها على يد الفنانة صابرين في مسلسل "ليالينا 80" تسبب في شعورها بآلام مضاعفة بسبب إلتهاب الزائدة الدودية.

وتابعت: "كنت أشعر في بداية اليوم ببعض الآلام والمغص ولكن خلال تصويري للمشهد تأكدت من أن هذا الألم غير المحتمل سببه التهاب شديد في الزائدة الدودية وبالفعل بمجرد انتهائي من المشهد أسرعت للمستشفى ليتم استئصال الزائدة على الفور".

