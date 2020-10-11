"معتصم النهار" يكشف حقيقة إنفصاله عن زوجته بسبب "هيفاء وهبي"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي أنباء تشير إلى وجود خلافات بين الفنان السوري “معتصم النهار” وزوجته “لين برنجكجي”.

وذلك بعد الثنائية التي جمعت النهار بالفنانة اللبنانية “هيفاء وهبي” في مسلسل أسود فاتح الذي يعرض حالياً.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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النهار في لقاء صحفي رصدته دراما تريند إعترف بغيرة زوجته لين، لكنه اشار بأن غيرتها ضمن الحد المعقول كأي إمرأة تغار على زوجها.

وتابع النهار قائلاً “زوجتي تغار بحب لأنها متفهمة جيداً أنّه عمل وتمثيل، اللي فاضيين على السوشيال ميديا بيحبوا يألفوا قصص”.

مضيفاً بأن زوجته لين تدرك تعامله مع اي فنانة والعلاقة التي تريطهما هي عمل وتمثيل فقط، منوهاً بأن زوجته من إحدى معجبات وهبي.

وذلك بعد إشاعات عدة قالت بأن معتصم النهار وزوجته على وشك هدم الحياة الزوجية بسبب غيرة الأخيرة عليه من وهبي في مسلسل “أسود فاتح”.

وهذا ما نفاه النهار عبر نشر صورة عبر تطبيق إنستغرام التي جمعته بزوجته وهي متكئة على صدره مرفقها بتعليقات قلب الحب وردت عليه لين بنفس الامر.

وعلى الصعيد الفني يشارك الفنان السوري معتصم النهار في مسلسل من الآخر بجانب مشاركته في مسلسل أسود فاتح إضافة لمسلسل “المنصة” الذي يعرض عبر منصة نتفليكس العالمية.



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