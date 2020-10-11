نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هل تم منع هيا الشعيبي من المشاركة في الدراما السعودية؟ على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

بعد أن أثارت الممثلة ​الكويت​ية ​هيا الشعيبي​ جدلاً كبيراً، بسبب تعليق سياسي أدلت به على إثر وفاة أمير الكويت ​الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح​، واتهامها بالإساءة إلى ​السعودية​، طالب عدد من السعوديين بمنع الشعيبي من المشاركة في أعمال ​الدراما السعودية​. وسرعان ما انتشر هاشتاغ " يحمل اسم هيا الشعيبي تسيء للسعودية" على موقع "تويتر"، وأشار عدد من المغردين المشاركين به إلى ضرورة منعها من المشاركة في الدراما السعودية، والتي رأوا بأنها كانت من أبرز عوامل نجاح الشعيبي وشهرتها، خصوصاً بعد مشاركتها في مسلسل "​طاش ما طاش​". وتناقل المتابعون على إثر هذا، خبراً يفيد بصدور أمر يقضي بعدم التعاقد معها، إلا أن أي جهة رسمية لم تؤكد ذلك.

ويأتي هذا بعدما أثارت هيا جدلاً كبيراً بسبب تعليق سياسي أدلت به إثر وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، واتُّهمت بالإساءة الى المملكة، وهو ما دفعها إلى الخروج عن صمتها

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حيث ردّت من خلال مقطع فيديو نشرته عبر "سناب شات" بطريقة غير مباشرة على الهجوم الذي تعرّضت له قائلةً: "ان قالوا جسد قلت الكويت وان قالوا روح قلت السعودية وان قالوا قلب قلت اهل الدوحة وان قالوا نسم قلت عمان وان قالوا الامان والطيبة في عمرك اقول البحرين اكثر من كده ما اقدر اقول".

وأضافت: "الحين نحن في حداد وفي عزاء والنميمة والكلام الزايد لا حيودي ولا حيجيب" وتابعت: "قلنا كلمة أحسن الله عزاكم يكفي" وعبرت عن مشاعرها الطيبة تجاه السعوديين بالقول: "أنتم الروح وأنتم عارفين والكلام الزايد أنتم عارفين كله كذب".



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