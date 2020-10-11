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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أصبحت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي حديث الجمهور بعد أن تم نشر مقطع فيديو خادش عبر حسابها على سناب شات، سبب ضجة عارمة فور تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد انتشار مقطع الفيديو الخادش للحياء، بررت “الشعيبي” ذلك بأن حسابها كان “مخترقا لأكثر من مرة”، لكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت ودول خليجية أخرى شككوا في رواية الفنانة، وقالوا إنه يستحيل اختراق الحساب لأنه موثق.

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بعد نشر “الفيديو المخل”.. هكذا بررت هيا الشعيبي وجود المقطع في حسابها وفنان كويتي شهير يكشف ردة فعل زوجها

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وأكد بعضهم أن الفنانة اعترفت بأنها كنت كانت تريد إرسال الفيديو لرفيقتها، فكتب أحد المغردين:” ” اعترفت، كنت ابي ادز الفيديو حق رفيجتي الفنانة الاربعينة المشهورة عشان نضحك وبالغلط حطيته في الستوري”.

من جانبه، قال المذيع والممثل الكويتي عبدالله الطليحي عبر مقطع فيديو: اللي حصل لها واليوم هي موجود في النيابة للتحقيق عن الموضوع اللي صار، الإنسان يقول خير وصالح يا إما ما يتكلم، واللي شاف الفيديو اللي انتشر ولاحظه، أن الفيديو ما تم تصويره مباشرة أي أنها ما كانت تنشر شيء إباحي”.

وأضاف الطليحي:” الفيديو هذا مكتوب من ألبوم الكاميرا، يعني موجود عندها في تليفونها، وكان القصد منه أن تدزه حق رفيقاتها على الدايركت، ونزلته بالاستور بالغلط، وخلال ثلاث دقائق تم مسحه لأنه اتصل عليها زوجها وربعها وقالوا لها أنتي أرسلتي فيديو على الاستوري بالغلط، هذا هو الموضوع وما فيه، وأتمنى أن تحل الأمور، والصورة تكون أوضح، ونحن مع تطبيق القانون والقانون فوق الجميع”.