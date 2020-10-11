نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر زوج هيون الغماس يطهو في صباحية الزواج ويثر موجة جدل.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

أثار مقطع فيديو لـ عبد العزيز البجادي زوج مشهور "سناب شات" السعودية هيا الغماس، وهو يطهو في صباحية الزواج بعد ارتبطا يوم الاثنين الماضي في 5 أوكتوبر/تشرين الأول.

وأظهر المقطع زوج هيا الغماس، وهو يطهو فوقف كالشيف في مكان مفتوح بدا أنهما يقضيان فيه أوائل أيام زواجهما، وحوله الورود الحمراء، بينما في الخلفية تم تشغيل أغنية تقول كلماتها: "صباح الخير منك غير يا أجمل ما خلق ربي أنا احبك يا وجه الخير ويا روحي ويا حبي".

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ودار حوار بين هيون الغماس وزوجها حيث اتضح أن المقطع تم توثيقه عبر حسابها في “سناب شات”، حيث ظهرت فيه العروس بصوتها تقول: “ وهيون هي من نشرت الفيديو عبر حسابها في "سناب شات" حيث قالت: "ما بقى في أحد ما باركلك”، ليرد قائلًا: “الله يعطيه العافية ما قصروا وعقبال اللي ما تزوج".

ودار بينهما حديث حول طهيه وسط ضحكات متبادلة بينهما ثم علقت هيون الغماس: “مشكلة إذا تزوجتي واحد بيعرف يطبخ”، وظلت تداعبه بقولها: “في مينيو”. وعبر وسم #زواج_هيون_الغماس

وتمكن عدد من المغردين من كشف هوية زوج هيا ويدعى عبدالعزيز البجادي صاحب مطعم شاي وشباتي في المملكة العربية السعودية. وتصدر هاشتاج #زواج_هيون_الغماس و #زواج_هيون_والبجادي التريند في “تويتر”، خاصة أنها المرة الرابعة التي ترتبط بها هيون الغماس، واتهموها بأن زواجها هذه المرة مصلحة، لأنها خاضت تجربة الزواج ثلاث مرات ولديها أبناء وأموال.



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