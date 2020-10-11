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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قدرة الجسم على فقدان الوزن وحرق الدهون المتراكمة وبناء العضلات مع تقدم العمر شيئًا فشيئًا تصبح أقل، فمع بلوغ المرأة سن الثلاثين من عمرها يجب عليها بذل المزيد من الجهد للحفاظ على صحتها وبشرتها لتبدو أكثر إشراقًا وجمالًا وتحافظ على روح العشرينيات.

لذلك تنصحكِ باتباع هذه النصائح، لفقدان سريع للوزن والحصول على نتيجة رائعة.

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أفضل وأسرع طريقة لإنقاص وزنك بعد سن الثلاثين

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22 نصيحة لفقدان أسرع للوزن بعد سن الثلاثين:

1. تناولي البروتين في وجبة الإفطار، حيث تحتاجين إلى ما يقرب 20-30 جرامًا في كل وجبة، تناوليه من خلال الزبادي والبيض أو زبدة الفول السوداني.

2. قسمي طعامكِ على 6 وجبات بدلًا من 3 دون زيادة الكمية، فتناول الطعام عدة مرات خلال اليوم يساعد على تحفيز الأيض.

3. احرصي على ممارسة الرياضة بشكل منتظم، والتي ستساعدكِ على بناء العضلات وزيادة معدل الحرق.

4. أكثري من تناول المياه.

5. استخدمي التكنولوجيا لمساعدتكِ، فهناك العديد من التطبيقات للهاتف الذكي أو الساعات الذكية تساعدك على المشي والرياضة.

6. احرصي على تناول جميع العناصر الغذائية، ولا تتبعي الحميات التي تعتمد على تجنب مجموعات غذائية كاملة بهدف خسارة الوزن.

7. لا تتجاهلي وجبة الإفطار، بسبب الانشغال ونمط الحياة السريع، فهو من الأخطاء الشائعة في الرجيم.

8. لا تتناولي حلوى أطفالك، فوجود طفل في المنزل مع كل المغريات الممكنة من الحلوى والشوكولاتة يدفعك أحيانًا لمشاركته فيها.

9. لا تتناولي بقايا طعام أطفالك، احفظي ما تبقى من اللانش بوكس الخاص بطفلك لعشائه.

10. احرصي على ثبات معدل السعرات التي تتناوليها.

11. تناولي الأطعمة الغنية بالكالسيوم، بالإضافة إلى المكملات الغذائية التي يتطلبها جسمك.

12. لا تتوقفي تمامًا عن تناول الدهون، فهناك دهون مفيدة مثل الموجودة في الأفوكادو والمكسرات.

13. احرصي على إجراء الفحوص الطبية، والتأكد من عدم وجود أي مشكلات صحية لديك تمنعك من فقدان الوزن.

14. مارسي رياضة اليوجا أو التأمل لمدة 10 دقائق يوميًّا، فالضغوط التي تواجهينها على مدار اليوم تؤثر في صحتك بشكل سلبي.

15. تناولي الأطعمة الحارة، حيث أثبتت الدراسات أنها تساعد على رفع الأيض.

16. استمتعي بوقتك، فبإمكانك الاشتراك في دروس رقص على سبيل المثال، سيساعدك هذا على قضاء وقت ممتع وفقدان الوزن في الوقت نفسه.

17. شاركي صديقتك أو حتى زوجك في حمية غذائية أو رياضة محببة من باب التحفيز.

18. أحضري الجيم للمنزل، نعم، إذا لم يكن لديك وقت كافٍ للذهاب للجيم، بإمكانك شراء بعض الأدوات الرياضية البسيطة والتدريب في منزلك.

19. اهتمي بصحتك، ولا تتجاهلي أي أعراض مرضية تظهر عليكِ.

20. تمرني في الصباح قبل تناول الإفطار، سيساعدك هذا على زيادة الحرق.

21. تناولي عشاء خفيفًا.

​22. قللي من فترات جلوسك أمام التليفزيون أو شاشة الكمبيوتر، واحرصي على التحرك داخل المنزل.

المصدر: وكالات