نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر رُكبة نجوى كرم السوداء تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي.. صور على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

التقط المصور ذبيان سعد صورة لنجوى كرم والتي وضعته في موضع هجوم من قبل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، استغل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحافة صورة نجوى التي ظهرت فيها بركبة ممسوحة، وبنوا عناوينهم على هذا الأساس.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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المصور سعد قام بشرح وجهة نظره من خلال تغريدة له عبر حسابه في "تويتر"، اذ أوضح أن كل القصة هي خطأ حصل معه خلال عمله على برنامج "الفوتوشوب" وسقط سهواً والقصىة لا تحتمل كل هذا التأويل.

وأبدى سعد لومه على الصحافة التي تناست كل ما هو جميل في نجوى من صوتها وحضورها وعفويتها خلال الحلقة، وركزا على ركبتها الممسوحة وقال: " الإعتراف بالخطأ فضيلة بعتت صورة نجوى كرم ما انتبهت للركبة لانو عالسرعة؛ بس معقولة عناوين الصحافة شو رخيصة تركتو كل شي حلو بنجوى من اطلالتها لفستانها ولهضامتها بالبرنامج و ركزتوا عالركبة وهيدي صورة نجوى مع الركب، للأسف صرنا صحافة الترند مش صحافة القلم المحترم".

الصورة التي أحدثت كل هذه البلبلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كانت خلال اطلالة نجوى في برنامج "ذا فويس سينيور" الذي يعرض عبر شاشة "mbc" كل يوم أربعاء، حيث ارتدت نجوى فستانًا ذهبيًا خلال انطلاق الحلقة بأغنية "أنا كل ما أقول التوبة" للعندليب الراحل عبد الحليم حافظ، أداها المدربون الأربعة نجوى كرم، ملحم زين، سميرة سعيد وهاني شاكر على المسرح.



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