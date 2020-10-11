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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تداول ناشطون عبر مواقع التواصل فيديو يُوثق لحظة محاولة فتاة الانتحار على أحد الطُرق السريعة في السعودية.

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فتاة سعودية “بائسة” تحاول الانتحار على الطريق السريع.. هذا ما فعلته وأثارت رعب السائقين! (شاهد)

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ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، فتاة ترتدي عباءة مفتوحة وغطاءً على الرأس، وتسير بين السيارات السريعة بشكل خطر، على أمل أن تصدمها أحد المركبات وتُنهي حياتها.

وتساءل المغردون عن سبب إقدامها على هذه الخطوة، ومصيرها لاحقاً، مستنكرين عدم محاولة مساعدتها من قبل المُصور، مرجحين أنها كانت بحالة غير طبيعية، أو تعاني من مرض نفسي.

وبينما لم يصدر تعليق من الجهات الرسمية على المقطع، ولم يتبين مصير الفتاة، إلا أن الحادثة أعادت إلى الأذهان ما أقدمت فتاة في مدينة الدمام السعودية قبل أشهر، حين حاولت الانتحار لكنها نجت بفضل شخص سحبها بواسطة رافعة بينما كانت تقف على حافة نافذة فندق تقع في طابق أعلى.

وانتشر حينها في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم تصويره من مكان مواجه للفندق ويظهر الفتاة وهي تقف على حافة النافذة في الطابق السابع للمبنى، بينما تقترب منها رافعة لمنعها من القفز.

وخلال تلك الأثناء، تمكن شخص من سحب الفتاة من الخلف إلى داخل الغرفة، وإنقاذها من الانتحار.

المصدر: وطن