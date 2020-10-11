بملابس ضيقة.. ياسمين صبري تثير الجدل وتظهر مع رجل عاري الصدر

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٠٠ مساءً (دوت الخليج)

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول صورة قديمة للفنانة المصرية ياسمين صبري مع مدربها الخاص بها في "الجيم" قبل زواجها من رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة. وتظهر الصورة النجمة المصرية ومدربها مبتسمين ومتلاصقي الأكتاف في حين كان الأخير عاري الصدر ولايرتدي سوى شورت أسود قصير في صورة وصفها المتابعون بالفاضحة. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: رُكبة نجوى كرم السوداء تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي.. صور زوج هيون الغماس يطهو في صباحية الزواج ويثر موجة جدل.. شاهد هل تم منع هيا الشعيبي من المشاركة في الدراما السعودية؟ "معتصم النهار" يكشف حقيقة إنفصاله عن زوجته بسبب "هيفاء وهبي" منه عرفة من طفلة برئية الى التورط بجرائم قتل.. معلومات صادمة مجددَّا.. أمل الشهراني بصورة فاضحة تثير موجة إنتقادات حادة (شاهد) تامر حسني يغني برفقة زوجته وهي ترقص بإثارة.. فيديو بطلة باب الحارة تصدم جمهورها بصورة فاضحة كشفت المستور بسروال ملتصق بجسدها.. منة عرفة تستعرض أردافها وتلهو مع جمل وسط الصحراء (فيديو) صورة نادرة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي تنشر لأول مرة.. شاهد شقيق هيا الشعيبي يبكي بحرقة عليها بعد حبسها.. فيديو احذروا.. لا تغسلوا هذا الجزء من الجسم خلال الاستحمام خطوبة بدور البراهيم تثير الجدل والجمهور يحتار في هوية خطيبها رقص فاضح لنسرين طافش في أحضان شاب غريب (شاهد) هيفاء وهبي تفجر فضيحة جنسية مدوية بوجه أبو هشيمة وارتدت النجمة المصرية في الصورة سروالاً رياضيا أسودا وقميصا يحمل اللون ذاته من ماركة نايك العالمية. وكانت ياسمين صبري احتفلت بزواجها من أبو هشيمة قبيل شهر رمضان الماضي وتصدر خبر زواجهما اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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