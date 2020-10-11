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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الزنجبيل نبات مزهر ينشأ في جنوب شرق آسيا، وهو من بين أصح وألذ التوابل على هذا الكوكب. ومشروب الزنجبيل له طعم لذيذ وفوائد جمة.

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مشروب بسيط يعالج السكر والقلب والعظام ونزلات البرد.. فوائد بالجملة



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ويمكن استخدام الزنجبيل طازجًا أو مجففًا أو مسحوقًا أو كزيت أو عصير، إنه عنصر شائع جدًا في الوصفات، كما أنه يُضاف أحيانًا إلى الأطعمة المصنعة ومستحضرات التجميل.

وفيما يلي أهم الفوائد الصحية للزنجبيل وفقًا للبحث العلمي بحسب موقع "هيلث لاين":

1. يحتوي على "جينجيرول" الذي له خصائص طبية قوية

الزنجبيل له تاريخ طويل في الاستخدام في مختلف أشكال الطب التقليدي والبديل، ويحتوى على مركب "الجينجيرول" الذي يتم استخدامه للمساعدة في الهضم، وتقليل الغثيان ، والمساعدة في محاربة الأنفلونزا ونزلات البرد.

2. يمكن علاج العديد من أشكال الغثيان وخاصة غثيان الصباح

يبدو أن الزنجبيل فعال للغاية ضد الغثيان، وقد يساعد في تخفيف الغثيان والقيء للأشخاص الذين يخضعون لأنواع معينة من الجراحة، وقد يساعد الزنجبيل أيضًا في الغثيان المرتبط بالعلاج الكيميائي.

3. يخفض سكر الدم بشكل كبير ويحسن عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب

هذا المجال من البحث جديد نسبيًا ولكن الزنجبيل قد يكون له خصائص قوية مضادة لمرض السكري.

4. قد يساعد في إنقاص الوزن

يلعب الزنجبيل دورًا في إنقاص الوزن، وفقًا للدراسات التي أجريت على البشر والحيوانات، فأن مكملات الزنجبيل تقلل وزن الجسم بشكل كبير.

5. يمكن أن يساعد في علاج هشاشة العظام

6. يمكن أن تساعد في علاج عسر الهضم المزمن

يتميز عسر الهضم المزمن بألم متكرر وانزعاج في الجزء العلوي من المعدة، ولكن يمكنك التخلص منه بتناول الزنجبيل.

7. قد يقلل بشكل ملحوظ من آلام الدورة الشهرية

أحد الاستخدامات التقليدية للزنجبيل هو تخفيف الآلام، بما في ذلك آلام الدورة الشهرية.

8. قد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول

ترتبط المستويات العالية من الكوليسترول الضار (LDL) بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وهنا يلعب الزنجبيل دور كبير في خفض مستويات الكوليسترول.

9. يحتوي على مادة قد تساعد في الوقاية من السرطان

تمت دراسة الزنجبيل كعلاج بديل للعديد من أشكال السرطان.

10. قد يحسن وظائف المخ ويقي من مرض الزهايمر

11. يمكن أن تساعد في مكافحة الالتهابات

يمكن أن يساعد مركب "Gingerol" الموجود في الزنجبيل في تقليل مخاطر الإصابة بالعدوى، حيث يمكن لمستخلص الزنجبيل أن يمنع نمو العديد من أنواع البكتيريا المختلفة

12- العناية بالبشرة

يساعد الزنجبيل في تفتيح البشرة وتنقيتها، ووقايتها من الالتهابات فهو ذو فوائد جمالية تعود على البشرة.

المصادر:healthline + webteb