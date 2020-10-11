نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالفيديو.. معجب يصور جزء حساس من جسد زوجة تامر حسني.. والأخير ساخراً ومنفعلاً: "إيه عاوز تصور لوزها" على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٥٣ مساءً (دوت الخليج )

نشرت عدة صفحات معنية بأخبار المشاهير عبر إنستغرام، مقاطع فيديو من حفل تواجد فيه الفنان تامر حسني وزوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، قيل إنه كان من أجل احتفال الزوجين بألبوم تامر الجديد.

وعلى الرغم من وجود الكثير في تلك المقاطع، إلا أن اللافت والذي أثار جدلًا واسعًا هو انتشار فيديو يكشف عن غيرة حسني على زوجته، إذ إنه وخلال غنائه ورقصها بجانبه، اقترب أحد الأشخاص لتصويرها، وبالغ في الاقتراب من بوسيل مصورا صدرها وأجزاء من نهديها المكشوفة، بطريقة أزعجت حسني الذي علق ساخرا ومنفعلا: "ايه عاوز تصور لوزها ولا ايه؟"، في المقابل حاولت بوسيل تدارك الأمر بالضحك ومحاولة احتضان تامر الذي بدا عليه الانزعاج، إلا أنه حاول إخفاء الأمر عن الكاميرات.

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وانهالت التعليقات على الفيديو فور انتشاره، حيث رأى البعض أن الفنان المصري بدا منزعجًا جدًا وأنه حاول مهاجمة المعجب عن طريق السخرية، فيما رأى قسم آخر أن حسني فنان وزوجته مشهورة، ويجب عليه الاعتياد على هذه الأمور، لا سيّما أنه يملك عددًا كبيرًا من المعجبات اللواتي يبالغن في إظهار مشاعرهن بطريقة قد تؤذي من معهن، أو تؤذي زوجته بسمة بوسيل.

بينما ذهب قسم آخر إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ علق هؤلاء على أن ردة فعل حسني واختياره لكلمة اللوَز تحديدًا، يبدو أن لها علاقة بفتحة فستان بسمة بوسيل الظاهرة ناحية الصدر، وقال هؤلاء إن حسني ربما لاحظ نظرات غير جيدة من المصور، وهو ما دفعه للقيام بردة الفعل هذه.

وظهرت بوسيل بالفيديو مرتدية فستانًا باللون الأسود، تميز بوجود فتحة من ناحية الصدر، وتركت شعرها القصير منسدلًا في تسريحة شعر بسيطة، فيما اختار حسني هو الآخر اللون الأسود، وارتدى قميصًا وبنطلونًا باللون نفسه.

يُشار إلى أن المغربية بسمة بوسيل، والتي شاركت في برنامج المواهب "ستار أكاديمي"، وكانت قد اعتزلت الغناء بعد ارتباطها بالفنان تامر حسني، الذي تم في عام 2012، وقيل حينها إن حسني هو من طلب منها التفرغ للأسرة، وأنجبت بسمة ابنتهما الكبرى في عام 2013، وأطلقا عليها اسم "تاليا". وفي عام 2015، أنجبا ابنتهما الثانية أماليا، فيما رزق الثنائي بابنهما آدم في عام 2018.

ومؤخرًا أطلقت بسمة أغنية "بيلا تشاو" بصوتها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.



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