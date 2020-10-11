مسلسل الهيبة تحت سطوة المخدّرات.. وجبل يعيش في عزلة (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:١٩ مساءً (دوت الخليج )

بدأ أبطال مسلسل الهيبة، بنشر إعلانات المسلسل الذي سيُعرض في الأول من تشرين الثاني عبر منصة "شاهد في آي بي" وتلفزيونات عدّة بينها "أم تي في".

وكان لافتاً في صور "البوستر" الخاص بالمسلسل، والإعلانات، إطلالة #تيم حسن حيث ظهر بذقن طويلة وشعر غير مصفّف، وهي إطلالة مختلفة تماماً عن الأجزاء السابقة، حيث كانت إطلالته تحظى بالإعجاب، وتصبح موضة رائجة في أوساط الشباب.

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ويعود سبب إهمال جبل لمظهره في الجزء الرابع من "الهيبة"، إلى أنّه سيعيش في عزلة في البرية بعيداً من الهيبة، ومنزله، حيث يدخل في حالة حزن بعد مقتل زوجته وابنه في الحلقة الأخيرة من الموسم الثالث، مبتعداً تماماً عن مشاكل الهيبة وما يحصل فيها.

هذا الأمر، أدّى إلى افساح الفرصة لانتشار تجارة المخدرات داخل الهيبة، وتعاطي شبابها تلك المادّة السامّة، إضافةً الى فرض نمر (عادل كرم) سيطرته على الهيبة، وتجنيد الشباب الذين يعانون البطالة، للعمل في تجارة المخدرات وتصنيعها.

وتفشل جميع محاولات أهل الهيبة لإخراج جبل من عزلته في وسط الطبيعة وبرفقة كلبه، ولكن تتسارع المفاجات والأحداث، حيث يعود جبل ابن شقيقه عادل وعليا (نادين نجيم) من كندا، ليعيش في الهيبة ويتم قتله، الأمر الذي يجعل جبل يخرج من عزلته ويقرر العودة لإنقاذ الهيبة من المخدرات وسيطرة نمر عليها، كما ستشهد الحلقات صراعاً بين جبل وشاهين وعمّه غازي على الزعامة.

وأعلن الفنان السوري ​تيم حسن​ ، في وقت سابق ، عن موعد عرض مسلسله الجديد "الهيبة الرد" وذلك في صفحته على حسابه بموقع إنستغرام .

ونشر تيم حسن صورة له من كواليس المسلسل بشخية “جبل شيخ الجبل” وعلق عليها : “ابتداءٓ من الشهر القادم الأول من نوڤمــبر ١/١١”.

فأنهالت عليه الإعجابات والتعليقات بكثرة، من قبل فنانين ومتابعين، منهم الفنان علاء الزعبي، الذي علق قائلاً :”بالتوفيق يا صديقي”، أما مغني الراب تامر اسماعيل فهنأه قائلاً :”بالتوفيق يا رب”.

الفنانة ​ليليا الأطرش​ من جانبها علقت قائلة :”الله الله وما شا ء الله شو هالجبل”، وكتبت الفنانة ​صباح الجزائري​ :”بالتوفيق انشاء الله”.

"الهيبة" ، مسلسل سوري لبناني تم إنتاج جزئه الأول عام 2017 ، وأُعد للعرض في موسم رمضان 1438 ، على قنوات إم بي سي دراما، وإم تي في اللبنانية، وشبكة أوربت شوتايم، وهو من تأليف وسيناريو وحوار هوزان عكو، وإخراج سامر برقاوي، ومن بطولة الفنان السوري تيم حسن، والفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، والفنانة السورية منى واصف والفنانة اللبنانية كارلا بطرس، والفنانة السورية الصاعدة روزينا لاذقاني.



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