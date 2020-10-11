نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بسمة وهبة تكشف هوية طبيبها وتفاصيل مرضها الخطير بعد أن أصبحت هيكل عظمي (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٥١ مساءً (دوت الخليج )

تحدثت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، عن تفاصيل مرضها في ظل تلقيها العلاج في لندن على يد أحد الأطباء هناك، مشيرة إلى أنها عانت طوال الفترة الماضية من مشكلة في المعدة عبارة عن نزيف بسبب وجود خلايا سرطانية نشطة، واصفة الأمر بالصعب وليس النادر الحدوث.

وأرجعت بسمة وهبة في تصريحات تلفزيونية صعوبة تلك الحالة في أن معدتها لا تستطيع إجراء منظار بها أو عمليات أخرى كونها أجرت العديد من العمليات في المعدة ومن الصعب فتحها مجددًا، لافتة إلى أن طبيبًا إنجليزيًا استطاع أن يضع لها العلاج اللازم لحالتها الصحية.

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واستطردت بسمة أن العلاج الذي تناولته بحسب وصف الطبيب أحدث تحسنا وتوقفت الأعراض التي كانت تعانيها على مدار شهر، مبينة: "أنا في نعمة وفضل من الله والحمد لله".

وعن تفاصيل مشكلة النزيف قالت الإعلامية وهبة التي ظهرت بهيئة هيكل عظمي، إنه حدث لها نتيجة وجود هرمونات ساعدت على تنشيط الخلايا السرطانية، لافتة إلى أن هذا كان من المرجح ألا يحدث كونها مريضة سرطان إلا أن نشاطها تسبب في النزيف.

وأشارت بسمة وهبة إلى أن الطبيب الإنجليزي أجرى لها تحاليل بشأن تلك الخلايا السرطانية وما إذا كانت المنطقة المصابة تحتاج إلى استئصال أم علاج فقط، موضحة أن الطبيب أرسل التحاليل إلى ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة لاستطلاع النتائج، كون المعمل غير موجود في لندن، كي يضعه على الطريق الصحيح للعلاج.

واستطردت قائلة إنها عادت إلى مصر وستتحدث عن تجربة سرطان الثدي من الناحية الطبية، لتوعية أي مريض سرطان مختتمة: "مبزعلش على أي حاجة ربنا ابتلاني بيها بنبسط وبسجد وبشكر ربنا".

وكانت بسمة وهبة، قد أعلنت مشاركتها في التوعية ضد مرض سرطان الثدي، معلقًة على فيديو نشرته عبر حسابها في "إنستغرام" قائلة: "قررت أحارب معكم السرطان".

وقالت : "مساء الخير النهاردة ثاني يوم ليا فى مصر، بعمل حاجات كتير وعندي شغل كتير، وزي ما قولتلكم انا مش بحب أقعد فاضية أفكر فى الانتظار".

وتابعت الإعلامية المصرية: "الشهر ده التوعية ضد مرضى سرطان الثدي، وإن شاء الله يوم السبت هكون معاكم على اليوتيوب، للرد على أسئلة مرضى سرطان الثدي، من خلال تجربتي، وإزاي أتعامل مع الكيماوي، من بداية معرفتي".

وطالبت "وهبة" الجمهور بتحضير أسئلة لعدم إضاعة الوقت كي تتم الإجابة عنها فقالت: "نفسي أعمل أي حاجة في الدنيا لمرضى السرطان لأنني أشعر أنهم رفقاء الطريق وزملاء، وبشعر بهم جدًا وإن شاء الله ربنا يعدي أي إنسان مصاب على خير، في انتظاركم وانتظار أسئلتكم إن شاء الله".





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