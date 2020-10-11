نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر عمرو دياب يسقط إحدى معجباته أرضاً.. شاهد ماذا حدث على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٠٦ مساءً (دوت الخليج)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان عمرو دياب وهو يحيي إحدى الحفلات ظهر فيه وهو يغني على المسرح، وأثناء نزوله إلى الجمهور من المسرح تسبب في سقوط معجبة على كانت تقف على سلالم المسرح لالتقاط صورة سيلفي مع الهضبة، الذي لم يلحظها وهي تقف خلفه وأثناء رجوعه بظهره دفعها دون قصد لتسقط على المسرح، وهو يقوم بغناء أغنية "بحبه"، ليحاول الهضبة تفاديها بيده، لكنها تسقط من خلفه على المسرح، ليتركها ويستكمل الغناء دون العودة إليها.

وعلق عدد كبير من الجمهور ونشطاء مواقع التواصل، على الفيديو تعليقات ساخرة على الواقعة قائلين: «ثبات انفعالي مالوش حل.. ولا كأنها موجودة»، و«باين عليها وقعت بجد»، و«الفستان ليه ديل جايز داس عليه وهي بتتحرك»، فيما اتهمها البعض بأنها تقوم بتمثيل السقوط قائلين: «ما شاء الله ضابطة التمثيل».

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخراً أغنية "أماكن السهر"، والتي حققت نجاحاً كبيراً وتصدرت قوائم تطبيقات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وظهرت معه فيها زوجته الفنانة دينا الشربيني كموديل للأغنية.





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