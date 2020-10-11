نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر عمرو دياب يسقط إحدى معجباته أرضاً.. شاهد ماذا حدث على موقعنا والان مع التفاصيل
صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٠٦ مساءً (دوت الخليج)
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان عمرو دياب وهو يحيي إحدى الحفلات ظهر فيه وهو يغني على المسرح، وأثناء نزوله إلى الجمهور من المسرح تسبب في سقوط معجبة على كانت تقف على سلالم المسرح لالتقاط صورة سيلفي مع الهضبة، الذي لم يلحظها وهي تقف خلفه وأثناء رجوعه بظهره دفعها دون قصد لتسقط على المسرح، وهو يقوم بغناء أغنية "بحبه"، ليحاول الهضبة تفاديها بيده، لكنها تسقط من خلفه على المسرح، ليتركها ويستكمل الغناء دون العودة إليها.
وعلق عدد كبير من الجمهور ونشطاء مواقع التواصل، على الفيديو تعليقات ساخرة على الواقعة قائلين: «ثبات انفعالي مالوش حل.. ولا كأنها موجودة»، و«باين عليها وقعت بجد»، و«الفستان ليه ديل جايز داس عليه وهي بتتحرك»، فيما اتهمها البعض بأنها تقوم بتمثيل السقوط قائلين: «ما شاء الله ضابطة التمثيل».
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يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخراً أغنية "أماكن السهر"، والتي حققت نجاحاً كبيراً وتصدرت قوائم تطبيقات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وظهرت معه فيها زوجته الفنانة دينا الشربيني كموديل للأغنية.
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تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديدا من كواليس إحدى الحفلات الخاصة التي سبق وأحياها #عمرو_دياب ظهرت به سيدة تمسك بالموبايل وتلتقط فيديو على طريقة السيلفي، وتقترب من عمرو دياب ما جعل احتكاكهما ببعض يتسبب في سقوط السيدة أرضًا في موقف محرج . . . #فن #اخبار_الفنانين #اخبار_الفن #الكويت #السعودية #عمان #قطر #الامارات #البحرين #احلام #فديوهات #لبنان #سناب #مصر #فنانات #صابرين_كمال #مشاهير #فنون #نجوم #اخبار #اخبار_المشاهير #المغرب #تونس #مصر #الجزائر #العراق #sabreen_kamal View this post on Instagram
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديدا من كواليس إحدى الحفلات الخاصة التي سبق وأحياها #عمرو_دياب ظهرت به سيدة تمسك بالموبايل وتلتقط فيديو على طريقة السيلفي، وتقترب من عمرو دياب ما جعل احتكاكهما ببعض يتسبب في سقوط السيدة أرضًا في موقف محرج . . . #فن #اخبار_الفنانين #اخبار_الفن #الكويت #السعودية #عمان #قطر #الامارات #البحرين #احلام #فديوهات #لبنان #سناب #مصر #فنانات #صابرين_كمال #مشاهير #فنون #نجوم #اخبار #اخبار_المشاهير #المغرب #تونس #مصر #الجزائر #العراق #sabreen_kamal
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تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديدا من كواليس إحدى الحفلات الخاصة التي سبق وأحياها #عمرو_دياب ظهرت به سيدة تمسك بالموبايل وتلتقط فيديو على طريقة السيلفي، وتقترب من عمرو دياب ما جعل احتكاكهما ببعض يتسبب في سقوط السيدة أرضًا في موقف محرج . . . #فن #اخبار_الفنانين #اخبار_الفن #الكويت #السعودية #عمان #قطر #الامارات #البحرين #احلام #فديوهات #لبنان #سناب #مصر #فنانات #صابرين_كمال #مشاهير #فنون #نجوم #اخبار #اخبار_المشاهير #المغرب #تونس #مصر #الجزائر #العراق #sabreen_kamal
A post shared by Worldcelebrity Art Production (@worldcelebrity.art) on Oct 8, 2020 at 4:07pm PDT
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