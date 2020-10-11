نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مشروب عجيب لحرق دهون البطن والفخذين والارداف على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:١٢ مساءً (دوت الخليج)

إليك هذه الوصفة المتوارثة عن الأجداد لحرق الدهون دون أن تجوّعي نفسك باتباع أنظمة غذائية قاسية والسر هو: مزيج الزنجبيل.

وهذه الوصفة التقليدية القديمة مثبتة الفعالية وخصوصاً لتنحيف الأرداف والفخذين والبطن.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

شاهد.. هل يعلن عمرو دياب زواجه من دينا الشربيني الليلة؟

توقعات بانهيار صادم... هل اقترب سقوط الدولار؟

أول تعليق لحلا الترك على إنجاب والدها أخت غير شقيقة لها (صور)

إلهام علي: "سيدة الشاشة الخليجية آمنت بموهبتي .. وتعلمت من علياء الشريرة"

عمرو دياب يسقط إحدى معجباته أرضاً.. شاهد ماذا حدث

بسمة وهبة تكشف هوية طبيبها وتفاصيل مرضها الخطير بعد أن أصبحت هيكل عظمي (فيديو)

مسلسل الهيبة تحت سطوة المخدّرات.. وجبل يعيش في عزلة (شاهد)

أرامكو تعدل أسعار البنزين في السعودية

بالفيديو.. معجب يصور جزء حساس من جسد زوجة تامر حسني.. والأخير ساخراً ومنفعلاً: "إيه عاوز تصور لوزها"

ريم عبدالله تسلم حساباتها بمنصات التواصل للبلوي.. وتطلق عليها إسم جديد

فتاة تتعرض لاغتصاب جماعي في منزلها

تطورات جديدة في قضية المقطع الإباحي الذي نشرته هيا الشعيبي (فيديو)

بعد ظهورها بحضن عبدالعزيز.. دينا الشربيني تتغزل بعمرو دياب ليلاً (فيديو)

بملابس ضيقة.. ياسمين صبري تثير الجدل وتظهر مع رجل عاري الصدر

ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة

اسكبي في وعاء لتر ونصف من الماء وأضيفي إليه جذور الزنجبيل مقطعة إلى قطع. اتركي المزيج يغلي ثم خففي الحرارة واتركيه يغلي مدة 15 دقيقة أخرى وبعد مضي هذا الوقت انزليه عن النار واتركيه يبرد، واشربيه خلال النهار(على الأقل لتر واحد في اليوم).

ماذا يفعل هذا الشراب:

1- إنه مضاد فعال للالتهابات: مفعوله قوي على الألهم والتهابات الروماتيزم. 2- مضاد للأكسدة: ينقي وينظف الجسم من الجذور الحرة. 3- مضاد للسرطان: بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة فإنه يحارب السرطان. 4- مضاد للكوليسترول: ويمنع السمنة وأمراض القلب أيضاً، كما أنه يخفض ضغط الدم.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام