إلهام علي: "سيدة الشاشة الخليجية آمنت بموهبتي .. وتعلمت من علياء الشريرة"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٢٩ مساءً (دوت الخليج )

قالت الفنانة السعودية إلهام علي، أنها شاركت في رمضان المنصرم بعملين مهمَّين، الأول مسلسل “أم هارون، الذي حقق نجاحاً “ساحقاً”، وجسِّدت فيه شخصية “علياء” ، أما الثاني، فهو مسلسل “مخرج 7″، الذي وصفته بأنه "أصبح مثل فاكهةٍ رمضانية، أجني ثمار نجاحه من خلال ردود الفعل الإيجابية عليه من قِبل المشاهدين".

وتحدثت الفنانة إلهام علي، عن مشاركتهاٍ مع النجمة الكويتية حياة الفهد، في بعض الأعمال قائلة:خلال عملي مع “سيدة الشاشة الخليجية”، أجد دعماً “هائلاً” منها، ما يحمِّلني مسؤوليةً كبيرة لتقديم الأفضل دائماً، ودراسة أدواري بعنايةٍ فائقة. الفنانة حياة الفهد من الأشخاص الذين آمنوا بموهبتي الفنية، وعملوا على إبرازها، ولن أنسى أبداً عبارةً، قالتها لي: “إذا اشتغلتِ على نفسكِ جيداً، فسيأتي اليوم الذي تكونين فيه خليفةً لحياة الفهد في جيل المستقبل”. ومنذ ذلك الوقت وأنا أعمل على تثقيف نفسي، فنياً وأخلاقياً، حتى أصل إلى مرحلة أستطيع معها تقديم نفسي، وتشريف بلدي.

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وتطرقت في حوار صحفي سابق إلى طريقة اختياهاِ للعمل في مسلسل “أم هارون” بالقول : في بداية الأمر، اختلفت مع علي ومحمد شمس، كاتبَي العمل، على الشخصية التي أُسندت إليّ في “أم هارون”، خاصةً أن بدايتها كانت غامضة، فطلبا مني إكمال قراءة النص، وحقاً، تبيَّن لي أن شخصية “علياء” لا تقل أهميةً عن باقي الشخصيات الأخرى في العمل، ووافقت على أدائها بعد تعاطفي معها، وحتى الآن لا أستطيع تحديد إن كانت علياء شريرة، أم لا لكنني بالتأكيد تعلَّمت منها أنه “لا يوجد مجرمٌ وُلِدَ بفطرة الشر”.

وحول مدح الفنانة حياة الفهد لها بقولها إنها ممثلة سعودية مبدعة، والقيمة الفنية التي كسبتِها بالعمل مع “سيدة الشاشة الخليجية” أوضحت بأنه "عندما يقدم لك أحد أهرامات الفن الخليجي كل هذا الدعم، يعني ذلك أنك تسير في الطريق الصحيح. ما قالته الفنانة حياة الفهد عني، يزيدني إصراراً على تطوير أدواتي الفنية، خاصةً أنني أرغب في أن أصبح يوماً ما فنانة شاملة، أنافس بشراسة حتى أثبت نفسي. في نهاية المطاف، أقول: أنا فنانة سعودية، ولن أقبل بأن يقال إن بلادي ليس فيها فنٌّ، أو فنانون وفنانات مبدعون.

وقالت : حالياً أسعى إلى الانتشار فنياً، ووضع بصمتي الدرامية الخاصة، وسيأتي اليوم الذي أصبح فيه فنانةً شاملة، تستطيع تحمُّل مسؤولية عملٍ ما بالكامل، وأرى أن مشاركتي في الأعمال الخليجية تزيدني علماً وخبرة، وأتحدى فيها نفسي، إذ أجتهد في إتقان اللكنة، وفهم الشخصية المختلفة عن بيئتي".

وبشأن العمل العمل في دولة الكويت، وهل تراها بيئةً مناسبة لتقديم الأعمال التراجيدية ، تحدثت بالقول : نعم، وبلا شك. الكويت تمتلك فنانين وفنانات بارزين، خليجياً وعربياً، خاصةً من جيل الشباب، ما يزيد من حدة المنافسة، ويقوي أي عملٍ يتم تصويره على أرضها.

وردا على سؤال "مجلة سيدتي" للفنانة إلهام علي عن ايهما تفضل أعمالهاِ الخليجية، أم السعودية، أجابت قائلة : لا أستطيع التحديد، لكن يمكنني القول إن الأدوار التي تقدَّم لي في الأعمال الخليجية أكثر قوةً منها في نظيرتها المحلية، والسبب أن الأعمال الخليجية، تعتمد على البطولة الجماعية والشبابية، أما المحلية فما زالت تدور في فلك النجم الواحد.

وفيما يتعلق بأصداء مشاركتها الأخيرةِ في مسلسل “مخرج 7″ ، أكدت بأنها رائعة جداً.. مضيفة "العمل قدَّمني للجمهور السعودي بأفضل شكل، وأبدى كثيرون بعد متابعتهم العمل فخرهم بي بالقول: “نحن فخورون بك يا بنيتنا”.

وتابعت الفنانة السعودية الشابة : في مسلسل “مخرج 7″، حاولت جاهدةً الخروج من عباءة الكوميديا المفتعلة، وتجنُّب تقديم شخصيةٍ مبتذلة، والحمد لله، تمكَّنت من تجسيد شخصيةٍ جادة، وفي الوقت نفسه، جعلت من قصة العمل تُظهرني بشكلٍ كوميدي بسيط، يعتمد على كوميديا الموقف، ما نال إعجاب المشاهدين".

يذكر أن بداية الفنانة إلهام علي، في المجال الفني كانت عام 2012، وتمكَّنت بعد تحقيقها نجاحات كبيرة في عدة أعمال ، من الوصول تدريجياً إلى أهم الأدوار في الأعمال السعودية والخليجية، وحققت المسلسلات التي شاركت فيها نسبَ مشاهدةٍ عاليةً .

دخلت عالم تقديم البرامج، مثل عديدٍ من الفنانين الذين اقتحموا العمل في هذا المجال، عام 2013، ووجدت كذلك قبولاً كبيراً من الجمهور نظراً لموهبتها وأسلوبها المميز في التقديم.

وفي شهر رمضان الماضى، شاركت في السباق الدرامي بعملَين، تراجيدي وكوميدي، حظيا بمشاهدة عالية، ما يثبت تمتعها بإمكانات فنية ملفتة.

