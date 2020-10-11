أول تعليق لحلا الترك على إنجاب والدها أخت غير شقيقة لها (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٥٦ مساءً (دوت الخليج )

لم تمرر الفنانة البحرينية حلا الترك مناسبة قدوم أخت لها غير شقيقة، دون تفاعل مع النبأ والتعبير عن بهجتها بقدومها رغم ما يثار حول توتر العلاقات بينها وزوجة أبيها دنيا بطمة. ووضعت الفنانة المغربية دنيا بطمة مولودتها الثانية، من زوجها ومدير أعمالها المنتج البحريني محمد الترك، الذي نشر عبر صفحته الرسمية بموقع إنستغرام، صورة لغرفة ولادة دنيا، وعلق عليها قائلا: "الحمدلله حمدًا كثيرا اليوم وصلت على الدنيا أميرتي الصغيرة، وأقول يا هلا بمن على الدنيا حضر". للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: شاهد.. هل يعلن عمرو دياب زواجه من دينا الشربيني الليلة؟ توقعات بانهيار صادم... هل اقترب سقوط الدولار؟ مشروب عجيب لحرق دهون البطن والفخذين والارداف إلهام علي: "سيدة الشاشة الخليجية آمنت بموهبتي .. وتعلمت من علياء الشريرة" عمرو دياب يسقط إحدى معجباته أرضاً.. شاهد ماذا حدث بسمة وهبة تكشف هوية طبيبها وتفاصيل مرضها الخطير بعد أن أصبحت هيكل عظمي (فيديو) مسلسل الهيبة تحت سطوة المخدّرات.. وجبل يعيش في عزلة (شاهد) أرامكو تعدل أسعار البنزين في السعودية بالفيديو.. معجب يصور جزء حساس من جسد زوجة تامر حسني.. والأخير ساخراً ومنفعلاً: "إيه عاوز تصور لوزها" ريم عبدالله تسلم حساباتها بمنصات التواصل للبلوي.. وتطلق عليها إسم جديد فتاة تتعرض لاغتصاب جماعي في منزلها تطورات جديدة في قضية المقطع الإباحي الذي نشرته هيا الشعيبي (فيديو) بعد ظهورها بحضن عبدالعزيز.. دينا الشربيني تتغزل بعمرو دياب ليلاً (فيديو) بملابس ضيقة.. ياسمين صبري تثير الجدل وتظهر مع رجل عاري الصدر ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة وجاء تعليق حلا في اليوم الثاني من خلال منشور لها عبر حسابها بإنستغرام، ارفقته بصورة لسرير المولودة قالت فيه : "نورتي الدنيا أختي الصغيرة"، دون أن تشر لأبيها أو زوجته دنيا بطمة. وتعد هذه الابنة الثانية لدنيا بطمة بعد ولادتها ابنتها غزل عام 2017، والتي سبق ونشرت صورة لها من داخل المستشفى بعد ولادتها. يذكر أن العلاقة بين دنيا بطمة وحلا الترك، توترت في الماضي بسبب خلافهما حول موضوع حضانة الأولاد، تلك القضية التي رفعتها والدتها منى السابر ضد والدها موفق محمد الترك بطلب حضانة أطفالها. وأمرت المحكمة بعودة حلا وشقيقيها إلى أمهم على أن تبقى حلا تحت حضانة والدتها إلى أن تتزوج بينما شقيقاها لهما حق الخيار في العودة إلى والدهما أو البقاء بعد بلوغهما سن الـ15. لكن الفنانة حلا الترك أظهرت انحيازا إلى والدها في القضية بعدما حضرت هي وشقيقاها إلى المحكمة وأكدت أمام القضاء أنها لا تريد العودة إلى والدتها والإقامة معها. وعادة ما تنشب خلافات بين حلا وأسرتها سواء والدها محمد الترك وزوجته دنيا بطمة أو والدتها منى السابر كما حدث مؤخرا. وأثارت السابر جدلا من خلال نشرها لصورة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، تجمعها بابنتها حلا في طفولتها، أرفقتها بتعليق غريب: "واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا" مع إرفاقها لوسمي "حلا الترك" و”منى السابر”. وهو ما رآه الجمهور اتهامًا غير مباشر لابنتها حلا بالعقوق، خصوصا وأن التعليق الذي كتبته، هو آية قرآنية توضح دور الوالدين في حياة الأبناء، وضرورة قيام الأبناء برد هذا الجميل لآبائهم عندما يكبرون.

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