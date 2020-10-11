نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شاهد.. هل يعلن عمرو دياب زواجه من دينا الشربيني الليلة؟ على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:١٤ مساءً (دوت الخليج)

يصادف اليوم 11 أكتوبر عيد ميلاد النجم عمرو دياب ال 59، وحسب تأكيد صديقه المقرب المؤرخ الفني طاهر البهي، فمن المفترض أن يعلن اليوم مفاجأة كبرى تخص علاقته بالفنانة دينا الشربيني، وتوقع البعض أن تكون إعلان زواجه رسميا منها، حسما للجدل حول طبيعة علاقتهما الذي استمر 3 سنوات كاملة، تردد خلالهم أن الزواج حدث بالفعل خارج مصر ولكن تم تكتم تفاصيله.

وسبقت دينا الشربيني الجميع بتهنئة عمرو بعيد ميلاده، ونشرت عددا من الصور الجديدة التى تجمعهما عبر حسابها على موقع إنستقرام، ووضعت في الخلفية أغنيته الجديدة "أماكن السهر" وعلقت عليها قائلة: عيد ميلاد سعيد، أنت أروع رجل عرفته على الإطلاق. لطيف، قوي، متواضع، لطيف شجاع، أنت حقًا كل شيء عيد ميلاد سعيد.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

توقعات بانهيار صادم... هل اقترب سقوط الدولار؟

مشروب عجيب لحرق دهون البطن والفخذين والارداف

أول تعليق لحلا الترك على إنجاب والدها أخت غير شقيقة لها (صور)

إلهام علي: "سيدة الشاشة الخليجية آمنت بموهبتي .. وتعلمت من علياء الشريرة"

عمرو دياب يسقط إحدى معجباته أرضاً.. شاهد ماذا حدث

بسمة وهبة تكشف هوية طبيبها وتفاصيل مرضها الخطير بعد أن أصبحت هيكل عظمي (فيديو)

مسلسل الهيبة تحت سطوة المخدّرات.. وجبل يعيش في عزلة (شاهد)

أرامكو تعدل أسعار البنزين في السعودية

بالفيديو.. معجب يصور جزء حساس من جسد زوجة تامر حسني.. والأخير ساخراً ومنفعلاً: "إيه عاوز تصور لوزها"

ريم عبدالله تسلم حساباتها بمنصات التواصل للبلوي.. وتطلق عليها إسم جديد

فتاة تتعرض لاغتصاب جماعي في منزلها

تطورات جديدة في قضية المقطع الإباحي الذي نشرته هيا الشعيبي (فيديو)

بعد ظهورها بحضن عبدالعزيز.. دينا الشربيني تتغزل بعمرو دياب ليلاً (فيديو)

بملابس ضيقة.. ياسمين صبري تثير الجدل وتظهر مع رجل عاري الصدر

ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة

يذكر ان المؤرخ الفني طاهر البهي، صاحب مذكرات عمرو دياب وصديقه المقرب، أكد مؤخرا قرب إعلان دياب مفاجأة مدوية تخص علاقته بدينا الشربيني يوم 11 أكتوبر، وقال البهي أنه لا يعرف هل ستكون المفاجأة سعيدة على جمهور عمرو أم حزينة.

أشار طاهر البهي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الخاص بموقع اليوتيوب إنه نشر مذكرات عمرو دياب في مجلة الكواكب لمدة 15 أسبوعا في أوج شهرته ونجاحه وتألقه، ونشر عنه كتابا بعنوان "المغني"، قصة صعود عمرو دياب، والذي اختفى من المكتبات في وقت قصير، وحاليا موجود أونلاين.

وأضاف "البهي" أن عمرو دياب ليس مزواجا، والفكرة التي اتخذت عنه في الفترة الأخيرة أنه كثير الحب والزواج خاطئة ولا تعبر عنه، مفصحا عن سمة شخصية في عمرو دياب تفسر أشياء كثيرة، وهي العند، والتي تعتبر السمة الأساسية في شخصيته.





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام