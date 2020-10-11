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صنعاء - ميسرا اسماعيل - حازت تغريدة جديدة لمفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، على تفاعل واسع من قبل العمانيين والنشطاء العرب، تحدث فيها عن فساد المترفين وسبب مصائب الأمم.

وقال الشيخ “الخليلي” في تغريدته التي رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي بتويتر ما نصه:”إن أحداث التاريخ لتؤكد أن مصائب الأمم منشؤها فساد المترفين”

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مفتي عمان الشيخ أحمد الخليلي يرد على “وقاحة” ماكرون تجاه الإسلام وهذا ما قاله عن “الثورات الدامية”

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وتابع مشددا على ضرورة أخذ العبرة والعظة من الأحداث السابقة:”فقد شاهدنا كثيرًا من الأحداث الداعية إلى الاعتبار، كيف كان مصير أقوام كان أحدهم يخيل إليه أنه ينطح السماء بفوديه ويطأ الجوزاء بنعليه وما هي إلا لحظات مرت مرور الخيال حتى زعزعتهم أعاصير من نكبات الدهر.”

واضاف مفتي سلطنة عمان ملمحا للأنظمة القمعية التي أطاحت بها ثورات شعبية في المنطقة:”مما عقب ترفهم وفسادهم من ثورات دامية لم تبق ولم تذر أتت عليهم وعلى ما أوتوا من زخرف الحياة الدنيا فعادوا وعاد تاريخهم المشؤوم كحلم عابر في المنام”

ويشار إلى أن مفتى سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي، شن الأسبوع الماضي هجومًا حادًّا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ بعد أن اتهم الإسلام أنه يمر بأزمة بجميع أرجاء العالم.

وقال الشيخ “الخليلي” في بيان على حسابه الرسمي في “تويتر” ردًا على وقاحة ماكرون حينها: “لا يزال المناوئون للإسلام الذين يتربصون به الدوائر تنفث ألسنتهم وأقلامهم لهيبًا مما يعتمِل بين حناياهم ويتأججُ في أحشائهم من سعير الحقد وجحيم البغضاء ظانِّين أنهم بذلك ينفسون عن أنفسهم ما يلقونه من عنتٍ شديد ومعاناة قاسية مما يحرزه الإسلام بين عقلاء الإنسانية اليوم من تقدم باهر”.



وبيّن أن الزعم بأن الإسلام يمر بأزمة يأتي من باب “رمتني بدائها وانسلت”، في إشارة إلى تصريحات الرئيس الفرنسي الأخيرة.

وأضاف “مهما حاولوا أن يلصقوا بالإسلام من تهم باطلة فإن ذلك لا ينقلب عليهم إلا بالفشل الذريع ، وليست عاقبته إلا السقوط في حضيض سوء العواقب”.

ولاقت بيانات وكلمات مفتي سلطنة عمان تأييدا عربيا واسعا في عدة مناسبات ومواقف، كان منها موقفه من تحويل معلم آيا صوفيا في تركيا لمسجد ودعمه قرار الدولة التركية، ضد شيطنة الإعلام المعادي,.

المصدر: وطن