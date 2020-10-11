بأجرأ إطلالة.. مي عمر تكشف ملابسها الداخلية وتشعل إنستغرام (صورة)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٣٢ مساءً (دوت الخليج )

ظهرت الفنانة المصرية مي عمر ، في إطلالة جريئة، عبر عدد من الصفحات المتخصصة في مجال الفن والمشاهير، بموقع إنستغرام ، مما أثار ردود أفعال متباينة من قبل الجمهور.

واختارت الفنانة مي عمر لتلك الإطلالة المتداولة، فستاناً قصيرا ومكشوفا من الصدر والذراعين، وتسريحة شعر منسدلة خصلاتها نحو صدرها وظهرها .

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واللافت في الصورة الذي ركز عليه الكثير من جمهور موقع إنستغرام، هو ظهور الملابس الداخلية للجميلة مي عمر، وتحديدا وسط جسدها (المايوه) .

وقال متابعون إن الفنانة المصرية تعمدت في كشف ملابسها الداخلية لتثير الانتباه أكثر اليها ، وتحصد المزيد من المعجبين لصفحاتها بمواقع التواصل. إلا أن العديد من أقرانهم استنكروا هذا القول ، وأكدوا أن الصورة التقطت لمي عمر ، دون أن تدرك أنها تركت فتحة اسفل ساقها حين وضعتها فوق ساقها الأخرى .

ودعا المدافعون عن الفنانة عمر، بقية المتابعين إلى عدم التسرع في إطلاق الاتهامات والإساءة إلى نجوم الفن، مشيرين إلى ان مثل اللقطة التي ظهرت في إطلالة مي ، تتكرر من وقت إلى آخر مع العديد من الفنانات في الوطن العربي وعلى مستوى العالم ، دون قصد منهن .

واستذكروا العديد من المواقف التي حصلت مع فنانات أثناء مشاركتهن في مهرجانات وفعاليات فنية كبيرة ، عندما انكشفت ملابسهن الداخلية وهن على خشبة المسرح مثل نسرين طافش وياسمين صبري، ومنى زكي وغيرهن.

وأمس نشرت إحدى الصفحات المهتمة بأخبار الفن والمشاهير عبر حسابها على موقع إنستغرام، صورة للفنانة المصرية مي عمر ومواطنتها الفنانة روجينا ، أثارت إعجاب الجمهور.

وفور نشر الصورة، تداولها العديد من رواد "إنستغرام" وامطروها بعناوين وتعليقات غزيرة ، تتضمن مشاعر فياضة من العشق والحب للفنانتين والاعجاب باطلالتهما الجريئة.

ووضع محبو روجينا ومي، أيضا إلى جانب العناوين والتعليقات أشكال مختلفة من الرموز التعبيرة المعبرة عن اندهاشهم وحبهم وغزلهم بإطلالتهما الجميلة والمميزة.

وظهرت الفنانة مي عمر في الصورة المتداولة مرتدية فستانًا أسوداً مرصعا بالألماس ومكشوف الصدر والبطن والذراعين، وملتصق بجسدها، وهي تتحسس ظهر وبطن صديقتها الفنانة روجينا التي ظهرت مرتدية فستانًا مفتوحاً من الصدر والظهر والذراعين، وفضفاض من الأسفل، ومقارب للون وشكل فستان الأولى .

واختارت عمر ، تسريحة شعر جذابة ومثيرة، انسدلت خصلاتها نحو صدرها وظهرها، فيما اختارت روجينا تسريحة شعر قصيرة منسدلة على عنقها، والابتسامات الساحرة مرسومة على شفتيهما. وكانت الفنانة مي عمر قد احتفلت مؤخرا مع زوجها المخرج محمد سامي ، بمرور 10 سنوات على زواجهما، وحرصا على مشاركة الجمهور بصور رومانسية جريئة لهما.

ونشرت مي عمر عبر حسابها على موقع انستغرام، 10 صور جمعتها بزوجها في أوضاع مختلفة، حيث ظهرت في حضنه مرة وفوق ظهره مرة أخرى، كما حملها في عدة صور وقبّلها في صورة أخرى، وهي مرة بملابس تكشف نصفها الأسفل، ومرة بملابس ضيقة تكشف صدرها وتبرز مفاتنها.

وعلقت مي على الصور قائلة: "الذكرى العاشرة لعيد زواجنا حبيبي.. زوجي وصديقي المفضل.. شكرا لكونك زوجا رائعا.. شكرا لأنك ملأت قلبي حباً.. أحب أن أعيش الحياة بجانبك.. وأصنع ذكريات معك في السنوات القادمة".

وانهالت عليها التهاني والمباركات من زملائها في الوسط الفني بينهم أحمد زاهر وإدوارد وهند صبري وروجينا والكثير من جمهورها، متمنين لها السعادة والنجاح، كما انتقدها بعض متابعيها قائلين: "بس ليه الأوفر في الصور.. عيب ع فكرة مش كل حاجة ننزلها لازم نحترم خصوصياتنا شوية".

وقالت الفنانة مي عمر في وقت سابق إنها تعرضت للكثير من الانتقادات والاتهامات لمجرد أنها زوجة المخرج محمد سامي رغم أنها قدمت أعمالا لا علاقه لها به، مؤكدة أنها تحاول الانفصال عنه فنيًا كنوع من التغيير والاختلاف.

وهذا ما دفعها للتقليل من ظهورها بالأعمال الفنية، مؤكدة أن وجود زوج وزوجة يعملان في الوسط الفني يتطلب منهما مجهودات مضاعفة من أجل تحقيق المعادلة الصعبة في رعاية أولادهما.

وكانت الفنانة المصرية قد أحدثت ضجّة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حقيبتها التي ظهرت بها في إطلالتها التي نشرتها عبر إنستغرام.

وظهرت مي عمر، بإطلالة جذابة ومختلفة عما اعتاده منها جمهورها، فكانت مرتدية بنطالًا من الجينز باللون الأزرق الفاتح، ونسقت معه قميصًا باللون الأبيض، وحملت الحقيبة اللون الأسود ومطعمة بإكسسوارات ثمينة.

