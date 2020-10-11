نجم ستار أكاديمي يعلن خطوبته بطريقة رومنسية فريدة .. وعروسه تراقص هنا الزاهد (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:١٦ مساءً (دوت الخليج )

فاجأ نجم برنامج ستار أكاديمي، محمد عطية، جمهوره بإعلان خطوبته بطريقة رومنسية فريدة من نوعها.

وجاء إعلان الفنان المصري عطية، عبر منشور على حسابه بموقع إنستغرام أرفقه بمجموعة صور جمعته بمواطنته المذيعة ميرنا الهلباوي، في عدة أماكن، بعد يومين من ظهورهما وهما يرقصان برفقة مواطنتهما الفنانة هنا الزاهد، في حفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المصري السابق.

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وعلق الفنان المصري قائلاً لـ"ميرنا":" لن أبادلك أبدًا بأي شيء في هذا العالم.. أحبك" ، وهو ما تفاعل معه جمهور بتقديم التهاني والتبريكات له.

https://www.instagram.com/p/CGLarEXlfMO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGLarEXlfMO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Mohamed Attia (@mohamedattia) on Oct 10, 2020 at 2:38pm PDT

من جهتها نشرت المذيعة "الهلباوي"، واحدة من تلك الصور، على حسابها بموقع إنستغرام ، وعلقت عليها قائلة : "العلاج الأمثل لقلقي.. نعم انه يحدث ووضعت إشارة لحساب خطيبها نجم "ستار اكاديمي " بإنستغرام وظهرت فى الصور مرتدية فستانًا من اللون الكحلي الطويل، فحظيت بإشادة واسعة من الجمهور.

ومن ضمن المتفاعلين ، كتبت إحدى متابعة ميرنا : "يا ألف نهار أبيض يا ألف نهار مبرووك"، وقالت أخرى: " فعلا زي ما يارا قالت أجمل بنت وأجدع راجل".

وواصل الجمهور تقديم التهاني والتبريكات للاعلامية "ميرنا"، حيث قالت متابعة: "ربنا يسعدكم قد قلبك الأبيض الكبير اللي يساع الدنيا كلها بحبكم أحلى بنت وأجدع راجل".

وكانت مقدمة البرامج ميرنا الهلباوي قد سبق لها وأن ارتبطت بعلاقة خطوبة قبل حوالي ثلاث سنوات، إلا أنها فشلت قبل إتمام خطوات الزواج.

يذكر أن محمد عطية من مواليد عام 1983، وبدأ حياته الفنية بعدما نجح في الموسم الأول من مسابقة "ستار أكاديمي"، فعاد إلى مصر وشارك في بطولة فيلم ثم أصدر ألبوماً حقق نجاحاً كبيراً، وكذلك عندما مثل أول أدواره وانطلق في عالم السينما.

وكان محمد عطية قد عاد إلى الغناء من جديد عام 2018 بعد فترة غياب طويلة، وأطلق فيديو كليب وقتها بعنوان "حكاية جديدة"، وترافق ذلك ظهور "عطية" بجسم وعضلات مفتولة، وذلك بعد أن تعود الجمهور عليه بملامح وقوام نحيف مع الموسم الأول من برنامج المواهب الشهير ستار أكاديمي، وهو ما تفاجأ الجمهور به بعد انتشار الكثير من الصور له على السوشيال ميديا حينها.



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