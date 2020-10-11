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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعد واتساب WhatsApp، هو خدمة التراسل الكثر استخداما حول العالم، حيث يعتمد عليه أكثر من ملياري شخصا في كل أنواع الاتصالات سواء كانت شخصية أو مهنية، وعلى الرغم من أنه لا يحتل مساحة كبيرة على الهاتف إلا أنه يتلقي تحديثات بشكل منتظم لإضافة بعض الميزات أو لتحسين الأمان.

وبحسب ما ذكره موقع "news18"، يمر واتساب ببعض التحديثات المنتظمة كل فترة لتحسين الميزات والأمان، مما يضيف بعض المساحة والميزات الجديدة للتطبيق، ومع هذه التحديثات يفقد بعض مستخدمي الهواتف الذكية القديمة إمكانية الوصول إلى تطبيق التراسل الشهير المملوك لشركة فيسبوك، حيث تتوقف هواتفهم عن دعم واتساب بسبب الإصدارات القديمة لأنظمة التشغيل وفي بعض الأحيان سعة التخزين لتلك الأجهزة القديمة.

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ما نوع هاتفك الجوال؟؟.. واتساب يعلن أنه سيتوقف عن العمل على 8 هواتف ذكية من بداية العام المقبل 2021

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ولهذه الأسباب يفقد بعض الأشخاص إمكانية الوصول إلى تطبيق واتساب كل عام، حيث يتطلب تطبيق المراسلة متطلبات برمجية معينة وأجهزة بمواصفات محددة حتي يتمكن من تشغيل أحدث ميزات الخدمة.

وخلال هذا العام، قالت شركة واتساب أن خدمتها ستستمر في العمل على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد Android، بدءا من الإصدار 4.0.3 أو أحدث، وعلى أجهزة آيفون iPhone التي تعمل بنظام iOS 9 أو أحدث.

وبينما لن يتمكن الأشخاص الذين يستخدمون أنظمة تشغيل أقدم من التي أشار إليها الشركة المالكة للمنصة، فلن يتمكنوا من تشغيل تطبيق واتساب على هواتفهم الذكية أعتبارا من بداية العام المقبل 2021.

ونظرا للعديد من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، من الصعب تحديد كل هاتف ذكي سيتوقف عن الحصول عن التحديثات الخاصة بالنظام بعد Android 4.0.3 KitKat، ولكن تم حصر عدد قليل من الأسماء حيث سيتوقف دعم واتساب على الهواتف التالية:

-Samsung Galaxy S2

-Motorola Droid Razr

-LG Optimus Black

-HTC Desire

ولكنه من السهل تحديد أجهزة آيفون التي ستتوقف عن دعم تطبيق واتساب بدءا من يناير 2021 وهي:

-iPhone 4S

-iPhone 5

-iPhone 5S

-iPhone 5C

المصدر: صدى البلد