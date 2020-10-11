نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر إذا رأيتَ هذه الإشارة.. فهناك من يتجسس على هاتفك وخصوصياتك! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تمكنت شركة "آبل" الأميركية من التحرك لأول مرة باتجاه كشف عمليات التجسس التي تتم على مستخدمي هواتفها "آيفون"، حيث بات بمقدور المستخدمين معرفة إن كانوا ضحية لعملية تجسس أم لا، وما إذا كان هناك من يقوم بالتنصت عليهم والاستماع لما يقولونه وتسجيل ما يجري بواسطة هواتف كاميراتهم أم لا.

وتسود حالة من الذعر في العالم بأكمله من تطبيقات القرصنة المشبوهة التي يتورط بعض المستخدمين بتنزيلها على هواتفهم النقالة، ومن ثم تجعل منهم ضحايا لعمليات تجسس وتنصت تصل إلى تشغيل الكاميرات في هواتفهم من أجل مشاهدة وسماع ما يقومون به.

قد يهمك أيضًا:

إذا رأيتَ هذه الإشارة.. فهناك من يتجسس على هاتفك وخصوصياتك!

ما نوع هاتفك الجوال؟؟.. واتساب يعلن أنه سيتوقف عن العمل على 8 هواتف ذكية من بداية العام المقبل 2021

هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت بيضة واحدة يوميا.. لا تستهين بها

فنان عاق والديه.. يقطع رأس والدته بالسيف ويضعه في الثلاجة وبعد القبض عليه والتحقيق معه كشف سببًا مفاجئًا!.. شاهد

مفتي عمان الشيخ أحمد الخليلي يرد على “وقاحة” ماكرون تجاه الإسلام وهذا ما قاله عن “الثورات الدامية”

مفاجآت جديدة في قضية “عنتيل الجيزة” و2500 مقطع جديد.. “شاهد” هذا ما فعله به الأهالي قبل تسليمه إلى الشرطة!

مشروب بسيط يعالج السكر والقلب والعظام ونزلات البرد.. فوائد بالجملة



معجب حاول الاقتراب من زوجة “تامر حسني” والأخير ينفعل وهكذا تداركت بسمة بوسيل الموقف (فيديو)



كيف مات ارطغرل وما هي الوصية التي تركها لإبنه عثمان وما زالت موجوده عند قبره حتى اليوم؟؟

فتاة سعودية “بائسة” تحاول الانتحار على الطريق السريع.. هذا ما فعلته وأثارت رعب السائقين! (شاهد)

مذيع الجزيرة فيصل القاسم ينفجر غضبًا: هذا الحاكم العربي حيوان ذليل (الاسم)



علامات تدل على أن جسمك مليء بالسموم



لطفية باب الحارة الفنانة السورية ‘‘ليليا الأطرش’’ ترد على منتقدي صورها الأخيرة بإطلالة أكثر جرأة

أفضل وأسرع طريقة لإنقاص وزنك بعد سن الثلاثين

بعد نشر “الفيديو المخل”.. هكذا بررت هيا الشعيبي وجود المقطع في حسابها وفنان كويتي شهير يكشف ردة فعل زوجها

فجر السعيد تودع جمهورها.. هل صدرت أوامر أمير الكويت الجديد بإغلاق قناة سكوب؟؟

العثور على عارضة أزياء شهيرة تتسول في الشوارع بعد عام من اختفائها.. شاهد من تكون؟؟ (صور)

الشاي الأخضر مع الليمون يُبعد عنك خطر هذه الأمراض المزمنة والمميتة.. اكتشفها

هكذا وصلت زوجة رجل الأعمال السوري رامي مخلوف وابناه و6 آخرين إلى الإمارات بعد اشتعال الخلاف مع “بشار الأسد”

خطأ فادح من عامل يحول مطبخ مطعم إلى كتلة من اللهب!.. احذر أن تقع في نفس الخطأ! فيديو

هاشتاق “إيميلات هيلاري” يتصدر تويتر.. وكشف قصة إغلاق “سعود الفيصل” الهاتف في وجهها!

مذيعة الجزيرة “غادة عويس” : كما ترون أنا خفتُ جدا واستقلت والجزيرة أقفلت

كيف تخفض نسبة الكوليسترول في الدم والذي يسبب جميع أنواع المشاكل الصحية؟؟.. تناول هذه الأطعمة الطبيعية

مذيعة MBC لم تتمالك نفسها من الضحك بصوت عال بعدما أجابها “داوود الشريان” على سؤالها بطريقة مضحكة.. شاهد الفيديو

مشروب أصفر قبل النوم يعالج التهابات المفاصل ويعزز المناعة ويقلل مضاعفات أمراض القلب

قشرة هذه الفاكهة لعلاج الإسهال والتهاب القولون وتورم البواسير وفوائد ثمينة لا يستغني عنها أحد.. لا ترميها بعد اليوم

أسرة الشاعر العماني الكبير تكشف سبب مقتله في اليمن (صور وفيديو)

معمر سعودي عاصر الملك المؤسس وتزوج 7 مرات.. عاش تاجرًا لكنه لم يسافر أبدًا إلى الرياض أو مكة والمدينة!!

عبدالباري عطوان يرد على تصريحات “بندر بن سلطان” تجاه قيادات فلسطين.. وهذا ما قاله عن صدام حسين وجمال عبدالناصر!

أعراض تخبرك أنك على وشك الإصابة بنوبة قلبية.. لا تتجاهلها أبدًا



ضابط كويتي يبلغ الجهات الأمنية بشحنة خمور دخلت البلاد..وبعد التحقيق كانت المفاجأة!

وكشف تقرير نشرته جريدة "الصن" البريطانية، واطلعت عليه "العربية نت" أن آخر تحديث طرحته شركة "أبل" لهواتف "آيفون" تم فيه إضافة "نقطة تحذير" جديدة تنبه المستخدم كلما تم تنشيط الميكروفون أو الكاميرا.

وبحسب التقرير فإن "هذا يعني أنه إذا كان أي تطبيق يقوم بتسجيلك خلسة فستعرف ذلك على الفور"، مشيراً إلى أن "هذا جزء من تحديث الآيفون الجديد، حيث في النسخة الجديدة من نظام التشغيل الجديد والتي تحمل اسم (iOS 14) ستظهر نقطة خضراء في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة عند تنشيط الكاميرات، أما إذا تم تنشيط الميكروفون فسوف يكون اللون برتقاليا".

ومن خلال التمرير السريع إلى مركز التحكم الخاص بك، ستتمكن من رؤية تفاصيل حول التطبيق الذي يستخدم الميكروفون، بحسب ما توفر من معلومات عن نظام التشغيل المحدث.

وتؤكد "الصن" في تقريرها أنه "في حال الشك بوجود شيء ما، فيجب على المستخدم التحقق من أذونات التطبيق في الإعدادات، حيث بإمكان المستخدم رفض وصول تطبيقات معينة إلى الميكروفون أو الكاميرا، كما يمكن حذف أي تطبيق يشك فيه المستخدم أو يسبب له القلق".

وقالت شركة أبل الأميركية إن "الخصوصية هي حق أساسي من حقوق الإنسان وهي جوهر كل ما نقوم به".

وأضافت: "لهذا السبب مع نظام التشغيل (iOS 14) يتم منح المستخدم مزيداً من التحكم في البيانات التي يقوم بمشاركتها والمزيد من الشفافية حول كيفية استخدامها".

وتابعت: "يظهر مؤشر في الجزء العلوي من شاشتك عندما يستخدم تطبيق ما الميكروفون أو الكاميرا. وفي مركز التحكم، يمكنك معرفة ما إذا كان أحد التطبيقات قد استخدمهما مؤخراً".

وتقول شركة "أبل" إن هذا التغيير ليس الوحيد على الخصوصية والذي تمت إضافته الى نظام (iOS 14)، حيث على سبيل المثال يمكن الآن مشاركة موقع تقريبي مع أحد التطبيقات بدلاً من مشاركة التفاصيل الدقيقة الخاصة بك، وهذا يعني أن التطبيق يمكن أن يعرض لك المتاجر القريبة - على سبيل المثال- دون معرفة المكان الذي تعيش فيه بالضبط.

وتسود المخاوف في أوساط مستخدمي الهواتف النقالة على مستوى العالم حيال الخصوصية وما إذا كان لدى بعض التطبيقات صلاحية تشغيل الكاميرا أو الميكروفون أو الاطلاع على محتويات الهاتف، فيما يزعم الكثير من المستخدمين أن تطبيق "فيسبوك" كان يعرض إعلانات على صلة بما كانوا يتحدثون به بصوت مرتفع، ما يثير شكوكاً واسعة حول الخصوصية.

المصدر: العربية نت