نجمة "البرنس" تمسك خصرها بشدة وتستعرض مفاتنها في أحدث اطلالة إغراء (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:١٨ مساءً (دوت الخليج )

نشرت نجمة مسلسل البرنس، جوري بكر، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستغرام، مقطع فيديو قصير لها، أثار دهشة واعجاب وانتقاد متابعيها في آن واحد.

وظهرت الفنانة المصرية الشابة من خلال مقطع الفيديو، مرتديةً فستاناً مكشوف الصدر ومفتوح طولياً من الأسفل، وبتسريحة شعر متفردة مع قليل من المجوهرات ومكياج خفيف اقتصر على أحمر الشفاة.

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واستعرضت نجمة "البرنس" مفاتنها بحركات مثيرة للناظرين، ويدها اليسرى ممسكة بخصرها ، واليمنى تتحسس شعرها الحريري برقة مفعمة بالأنوثة.

وعلقت على مشاركتها هذه بالقول :" حبوا أنفسكم" لتنهال عليها الإعجابات والتعليقات بكثافة ، فكتب متابعوها : " ملكة الجمال والاناقة ، قمر مصر كلها ، تجنني أوي ، جميل عليك الأسود ، هو في كده قمر ، لا تسوي نفسك جورجينا يا طعمية، والله إحنا ما عارفين إنت بتعملي إيه اصلا وإلا بتشتغلي إيه، إبطك حلو قوي، جميلة الجميلات".

View this post on Instagram Dear beloved ones .... 10/10/2020 Going to love my self more than I did before ❤️ حبو نفسكم ❤️ A post shared by Jory Bakr ﮼چوري،بكر (@jorybakrofficial) on Oct 10, 2020 at 11:57am PDT

ومؤخرًا شاركت الفنانة جوري بكر، جمهورها على منصة تداول الصور والفيديوهات الشهيرة "إنستغرام" بصورة إغراء حديثة.

واختارت نجمة "البرنس" لإطلالتها فستاناًً قصيراً باللون الأسود، وتسريحة شعر منسدلة إلى ظهرها، وهي ترمق بعينيها نحو الأفق البعيد ، تاركة عين الكاميرا يسارها.

وظهرت المذيعة "جوري"، وهي تمسك بأردافها مع خصرها ، فيما ساقها وصدرها وذراعيها مكشوفة بالكامل ، وعلقت قائلة :"قوية.. الإرادة لا تهزم!!"

وحظيت هذه الإطلالة بردود أفعال إيجابية ، من قبل المتابعين ، حيث علقوا بعبارات وكلمات ورموز تعبيرية، تتطرق وتشير إلى جمال الفنانة جوري بكر، وإلى رقتها وسحر عينيها. يشار إلى أن جوري بكر، شاركت لأول مرة في العمل الدرامي في مصر، من خلال مسلسل "البرنس"، الذي عرض بماراثون دراما رمضان الماضي.

شاركها في بطولة "البرنس" الفنان محمد رمضان، بالإضافة إلى مشاركة ، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين ، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

وكان أول عمل درامي لها ، في مسلسل خليجي كوميدي بعنوان "رمضانا يانا" عرض قبل عدة سنوات.

وقالت جوري بكر قبل بدء تصوير المسلسل المصري :"فخورة للغاية لأن أول تجربة لي بالتمثيل بمصر، ستكون مع المخرج محمد سامي، صاحب الأعمال الناجحة والتي طالما تحقق ضجة كبيرة، فهو من رشحني للدور، بالإضافة إلى وقوفي أمام نجم كبير له اسمه مثل محمد رمضان، إلى جانب الجميلتين نور وروجينا".

وأشارت جورى إلى أنه :"لطالما حققت النجاح والشهرة خارج حدود مصر، كمذيعة، وعملت مع أسماء عالمية على المستويين الإعلامي والفني، لكن الحصول على كل هذا في وطني سيكون له طعم مختلف تماما، فأرجو أن أقدم ما يليق بى وبالجمهور وبما وصلت إليه، فأنا مرعوبة من أول تجربة لي بالتمثيل في أم الدنيا، خصوصًا وأن المسلسل سيعرض بالشهر الفضيل، والذي يعتبر جواز سفر للفنان في حالة عبوره إلى قلوب المشاهدين».

يذكر أن جوري بكر، قد نقلت إقامتها إلى القاهرة، بعد سنوات طويلة قضتها في دبي، قدمت خلالها العديد من البرامج الفنية مع نجوم بوليوود على شاشة زي افلام، بالإضافة إلى قيامها ببطولة اللعبة الإلكترونية "Predators Z"، والتي ظهرت فيها بشخصية "المحاربة جوري"، ومؤخراً تقديمها لبرنامج "ArabWood" على شاشة روتانا.



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