الكشف عن خطر تناول القهوة "على معدة فارغة"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٢٣ مساءً (دوت الخليج)

أشار مختصون من جامعة باث البريطانية، إلى أن شرب القهوة على معدة فارغة، يحمل في طياته الكثير من المخاطر للجسم. وذكرت مجلة Focus.de، أن مجموعة من المختصين في هذه الجامعة، درست نتائح تحليل الدم لـ 29 متطوعا، للبحث عن صلة بين مستويات الأنسولين واستهلاك القهوة على الريق. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: نجمة "البرنس" تمسك خصرها بشدة وتستعرض مفاتنها في أحدث اطلالة إغراء (فيديو) نجم ستار أكاديمي يعلن خطوبته بطريقة رومنسية فريدة .. وعروسه تراقص هنا الزاهد (شاهد) الحلبة تثبت فعاليتها في تعزيز الرغبة الجنسية والسيطرة على السكري بأجرأ إطلالة.. مي عمر تكشف ملابسها الداخلية وتشعل إنستغرام (صورة) كيفية اكتشاف إصابة الجسم بالسرطان شاهد.. عمرو دياب سيعلن عن مفاجأة كبرى الليلة تخص دينا الشربيني نصائح مهمة لحماية « Wifi المنزلي» من الاختراق توقعات بانهيار صادم... هل اقترب سقوط الدولار؟ مشروب عجيب لحرق دهون البطن والفخذين والارداف أول تعليق لحلا الترك على إنجاب والدها أخت غير شقيقة لها (صور) إلهام علي: "سيدة الشاشة الخليجية آمنت بموهبتي .. وتعلمت من علياء الشريرة" عمرو دياب يسقط إحدى معجباته أرضاً.. شاهد ماذا حدث بسمة وهبة تكشف هوية طبيبها وتفاصيل مرضها الخطير بعد أن أصبحت هيكل عظمي (فيديو) مسلسل الهيبة تحت سطوة المخدّرات.. وجبل يعيش في عزلة (شاهد) ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة وتبين لهم، أن تناول فنجان من القهوة في الصباح، يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات التمثيل الغذائي. بعد الاستيقاظ من النوم، تم إعطاء المشاركين قهوة مع سكر، حيث كان محتوى السعرات الحرارية فيها مساويا لوجبة إفطار عادية. في المرحلة الأخرى، كان يتم إيقاظهم لبضع دقائق كل ساعة، ليشربوا قهوة سوداء، ثم مشروبا حلوا. ونتيجة لذلك، وجد الباحثون أن قلة النوم واستهلاك القهوة، أثرت سلبا على مستوى السكر في الدم، الذي زاد بنسبة 50 بالمائة. ووفقا للعلماء، يرجع ذلك إلى عدم قدرة الجسم على امتصاص الجلوكوز فور الاستيقاظ. يوصي الخبراء بعدم شرب القهوة على معدة فارغة، بل أثناء الإفطار أو بعده، لأن هذا سوف يقلل من المخاطر الصحية.

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