شاهد.. أول سيارة صنعتها مصر منذ 60 عاما

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٤٢ مساءً (دوت الخليج)

نشر موقع "صدى البلد" المصري قصة صناعة أول سيارة صنعتها مصر قبل 60 سنة تقريبا، وحملت اسم "رمسيس".

وقال الموقع إن شركة النصر للسيارات أسست عام 1959 ضمن مشروع القيادة المصرية في ذلك الوقت والمسمى "من الإبرة إلى الصاروخ"، بهدف إنشاء مشروع قومي ينهض بمصر صناعيا، من خلال الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والأيدي العاملة وتدريبها للحصول على كوادر صناعية منتجة، حيث بدأت الشركة بـ290 عاملا حتى وصلت لأكثر من 12 ألف عامل، من العمالة الفنية الماهرة.

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وكانت الحكومة المصرية قد أسستها لتجميع السيارات في البداية ومن ثم صناعة أول سيارة مصرية خالصة هي "رمسيس"، التى تم البدء فى إنتاجها وعرضها في الأسواق عام 1960.

ولاقت السيارة اهتماما كبيرا من المصريين وذلك لتشجيع المنتج والصناعة المصرية، وكانت نقلة نوعية في ذلك الوقت.

وطرحت "رمسيس" بالأسواق بمبلغ 200 جنية مصري وبسعر كان يعتبر متواضعا بالمقارنة مع السيارات الأخرى حينها من ماركات شهيرة في عالم السيارات.

زودت السيارة بمحرك من إنتاج شركة "NSU" مكون أسطوانتين تبلغ سعته 600 سم³ ويولد قوة 20 حصانا.

وظهرت مشاكل متعددة في هذا المحرك، وعانت الشركة لسنوات قليلة من مشكلات المحرك مثل صعوبة إصلاحه وقصر عمره ومع تزايد هذه المشكلات، استغلت شركة "فيات" الفرصة ودخلت السوق المصري للسيارات.

وقامت بإبرام عقد مع شركة النصر للسيارت لتجميع سيارات فيات بمصر، تحت شعار شركة "نصر" على جميع الموديلات الصادرة من مصنع الشركة، والتي نتذكر منها إلى وقتنا الحالي مثل السيارة "128 نصر".



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