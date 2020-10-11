بفستان ناعم وضيق.. سمية الخشاب تخطف الأنظار .. والجمهور ينبهر بـ"الأحمر" (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٢٩ مساءً (دوت الخليج )

شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستغرام، بجلسة تصوير، ظهرت فيها بإطلالة جميلة وجريئة.

واستعرضت الفنانة الخشاب ، من خلال إطلالتها بفستان ضيق وناعم الملمس والمنظر باللون الأحمر ، جمالها واناقتها امام جمهورها، بعدة حركات جريئة تعمدت فيها الانحناء لتبرز بعض تفاصيلها.

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وعلقت النجمة المصرية "أحب نفسك واجعل كل يوم عيد حب" ، فأمطرها الجمهور بعبارات وكلمات وإيموجات الغزل والإعجاب.

وقال متابعون "سواء بالأحمر أو بغيره انت ملكة جمال في كل الألوان ، أنت ملكة الجمال والاناقة، الأحمر لا يليق إلا بك يجنن، اجمل من لبست الأحمر، الفستان جميل كثير عليك ". وعلى نفس السياق جاءت بقية التعليقات من قبل الجمهور المتابع للفنانة سمية الخشاب.

ومن خلال التعليقات ، فإن الخشاب تمكنت كعادتها من خطف الأنظار بهذه الإطلالة العصرية،التي ارتدت فيهت فستاناً كت طويل باللون الأحمر الناري من الحرير، مكشوف من الأسفل، ويتوسطه حزام من نفس لون الفستان حول خصرها، واختارت عليه حذاء باللون الأسود.

وتركت سمية الخشاب خصلات شعرها الأسود منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة، مع رفع الخصلات الأمامية إلى الأعلى لتبرز من جمال إطلالتها.

كما اختارت مكياجا ناعما لتبرز جمال ملامحها بشكل أكبر، حيث وضعت الآي لاينر، والكحل الأسود والماسكرا لتبرز على وجهها وعينيها مع وضع اللون الكشمير كأحمر شفاه.

وتزينت سمية الخشاب ببعض الإكسسوارات المتناسقة مع ملابسها، وظهرت مرتيدة قرطين ناعمين باللون الأسود، مع خاتم أنيق باللون الفضي.

وكانت الفنانة سمية الخشاب، قد فاجأت متابعيها بمقطع فيديو ظهرت من خلاله وهي تضع صورتها على مقطع من إحدى افلام النجمة الأمريكية أنجلينا جولي، حيث ظهرت مرتدية ملابس شخصية "ملافسينت" الخيالية.

وأثار مقطع الفيديو إعجاب متابعي الفنانة المصرية على "إنستغرام"، حيث علقت عليه قائلة: "الغيرة مرض رهيب.. نتمنى لك الشفاء العاجل".

ومن التعليقات التي تلقتها سمية الخشاب من المتابعين: "قمر في كل حاجه مافيش صور جديده تاني".. و"اجمل من انجلينا مليون مره".

وشبه متابعون الفنانة الخشاب في إطلالتها بالفنانة المصرية الراحلة سامية جمال في أحد أفلامها قائلين "باى شكل من الاشكال انتى قمر يا سمسمه انتى شفتى فيلم عفريت هانم فريد وسامية وهما فى المغاره بتاع العفاريت انتى بالضبط بس على احلى واجمل".

وأضافت متابعة أخرى: "سمعت لك برنامج الإذاعي رسايل.. والمذيعة بتسئلك سمية تقولي لمين سامحوني مكنش قصدي.. رديتي عليها وقولتي لأي حد ظلمتة من غير ما اقصد.. كمان قولتي ان لو حد وانتي ماشية بالعربية وحد حابب يتصور معاكي قولتي انك بتقفي بالعربية وبتنزلي تتصوري معاه عشان تجبري بخاطرة لانة مش ضامن انه يشوفك تاني في الموقف ده حبيتك اكتر ما انا بحبك وضمنت ان انا لو حظي حلو وشفتك في مكان انتي هتقفي معايا وتتصوري وتتعاملي بمنتهي الذوق حتي لو انتي مودك مش كويس ف انتي حاجة كبيرة جداً بالنسبة لي انا والناس وفعلا كلمة نجم دي مش نجم في التمثيل وبس ده كمان نجم و سوبر استار بأخلاقة زيك كدة يا سمية".

يذكر أن "Milevicent" فيلم خيال علمي مأخوذ من فيلم الرسوم المتحركة "الجمال النائم" وتم عرضه في عام 2014، وقامت ببطولته الفنانة الأمريكية أنجلينا جولي، وبعد نجاحه تم إنتاج جزء ثانٍ منه وعرض في عام 2019.

وكان آخر عمل قدمته سمية الخشاب أغنية "عربيّة أنا" التي تم تصويرها تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلي قديح، ويُعَد هذا التعاون الثاني بينهما بعد كليب "يا مسكين"، والأغنية من ألحان سمية، كلمات محمد حسن وهشام صادق وتوزيع محمود الشاعري، ويُستهل مطلع الأغنية بالكلمات التالية: "عربية أنا.. قالوا فيها الجمال.. هبة من ربنا.. القوام والدلال.. عربية أنا والتاريخ ياما قال.. عربية أنا شمس وقت الغروب.. عربية أنا صعب عنها تتوب وعربية أنا.. أقوى من الخيال".

وفي السينما، كان آخر أعمال سمية الخشاب فيلم "الليلة الكبيرة" للمخرج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عبد الله، وشارك في بطولته كل من الفنان عمرو عبد الجليل، والفنان أحمد رزق، وزينة، ووفاء عامر، ومحمد لطفي، وآخرين من النجوم، والذي عرض في عام 2015.

