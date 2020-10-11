نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شاهد.. أول تصريح لزوج هيا الشعيبي بشأن الفيديو الإباحي ومصير القضية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:١١ مساءً (دوت الخليج )

تتوالى المزيد من المعلومات والتفاصيل حول قضية مقطع الفيديو الذي نشرته الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، مؤخراً على حسابها بتطبيق سناب شات ، واحدث ضجة عارمة، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الشعيبي قد بررت نشرها لمقطع الفيديو الذي وصفه البعض بأنه إباحي، بقولها أن حسابها كان “مخترقا لأكثر من مرة”، لكن رواد بمواقع التواصل الاجتماعي شككوا في رواية الفنانة، وقالوا إنه يستحيل اختراق الحساب لأنه موثق، وواصلوا نشره وتداوله على نطاق واسع.

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وأكد بعضهم أن الفنانة الكويتية اعترفت بأنها كانت تريد إرسال الفيديو لرفيقتها، فكتب أحد المغردين: ” اعترفت، كنت ابي ادز الفيديو حق رفيجتي الفنانة الاربعينة المشهورة عشان نضحك وبالغلط حطيته في الستوري”.

وفي الصدد خرج الفنان هاني الطباخ - زوج الفنانة هيا الشعيبي- عن صمته بعد عدة أيام من تداول قضية الفيديو الخادش ، مؤكدا أن ما جرى ليس كما يتم اشاعته وتهويله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما هو مقطع فيديو كوميدي ليس فيه أي محتوى إباحي أو ايحاء جنسي. مؤكدا في نفس الوقت بأن حقيقة موضوع الفيديو ، لن يكشف عنها سوى الجهات المختصة في الكويت التي فتحت ملف تحقيق حول المقطع ، وعلى رأسها النيابة العامة.

ووفقا لصفحات فنية ورواد مواقع التواصل، فإن الفنان الطباخ عبر في تصريحات صحفية، عن صدمته من تناول موضوع الفيديو محل التداول والجدل ، بطريقة مسيئة لزوجته وله ولاقاربهم. داعيا الصحفيين ورواد مواقع التواصل إلى تحري المصداقية ،وعدم الخوض في أخلاق وأعراض الناس .

وأكد أن الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي، وجدت لخدمة المجتمعات والدفاع عن مصالحها وحقوقها والبحث والتحري عن الحقائق ومناصرتها وليس خلق الشائعات والترويج لها..

من جانبه، قال المذيع والممثل الكويتي عبدالله الطليحي عبر مقطع فيديو: "اللي حصل لها واليوم هي موجود في النيابة للتحقيق عن الموضوع اللي صار، الإنسان يقول خير وصالح يا إما ما يتكلم، واللي شاف الفيديو اللي انتشر ولاحظه، أن الفيديو ما تم تصويره مباشرة أي أنها ما كانت تنشر شيء إباحي”.

وأضاف الطليحي:” الفيديو هذا مكتوب من ألبوم الكاميرا، يعني موجود عندها في تليفونها، وكان القصد منه أن تدزه حق رفيقاتها على الدايركت، ونزلته بالاستور بالغلط، وخلال ثلاث دقائق تم مسحه لأنه اتصل عليها زوجها وربعها وقالوا لها أنتي أرسلتي فيديو على الاستوري بالغلط، هذا هو الموضوع وما فيه، وأتمنى أن تحل الأمور، والصورة تكون أوضح، ونحن مع تطبيق القانون والقانون فوق الجميع".





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