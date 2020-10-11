نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الثلاثاء 13 أكتوبر.. هذا الكوكب على موعد تقابل قريب مع الأرض على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٤٠ مساءً (دوت الخليج)

في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يشرق كوكب المريخ وقت غروب الشمس في ظاهرة فلكية تعرف باسم "التقابل" (Opposition)، يكون فيها الكوكب مقابلا للشمس من الناحية الأخرى من الأرض، فإذا غربت الشمس أشرق وإذا أشرقت غرب. المريخ في مداره يدور كوكب المريخ حول الشمس في دورة مدتها أقل من سنتين أرضيتين (1.8 سنة) تعرف باسم "الدورة النجمية"، لكنه يلتقي بالأرض في نقطة قريبة بينهما مرة كل 2.13 سنة، وهي "الدورة الاقترانية" لأنها تقرن المريخ بالأرض والشمس على خط واحد في مسافة هي الأقل بينهما. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: شاهد.. أول تصريح لزوج هيا الشعيبي بشأن الفيديو الإباحي ومصير القضية نجمة باب الحارة تبدل ملابسها الداخلية في بث مباشر وتصدم الجمهور بفستان ناعم وضيق.. سمية الخشاب تخطف الأنظار .. والجمهور ينبهر بـ"الأحمر" (صور) فوائد الزبادي للشعر الدهني ستدهشك معرفتها الكشف عن خطر تناول القهوة "على معدة فارغة" صدمة لعشاق هواتف أبل.. "آيفون 12" لن يحل أسوأ مشكلة نجمة "البرنس" تمسك خصرها بشدة وتستعرض مفاتنها في أحدث اطلالة إغراء (فيديو) نجم ستار أكاديمي يعلن خطوبته بطريقة رومنسية فريدة .. وعروسه تراقص هنا الزاهد (شاهد) الحلبة تثبت فعاليتها في تعزيز الرغبة الجنسية والسيطرة على السكري بأجرأ إطلالة.. مي عمر تكشف ملابسها الداخلية وتشعل إنستغرام (صورة) كيفية اكتشاف إصابة الجسم بالسرطان شاهد.. عمرو دياب سيعلن عن مفاجأة كبرى الليلة تخص دينا الشربيني نصائح مهمة لحماية « Wifi المنزلي» من الاختراق توقعات بانهيار صادم... هل اقترب سقوط الدولار؟ ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة وفي كل لقاء، تنقص المسافة بين الكوكبين حتى تبلغ 57 مليون كيلومتر يوم "التقابل الأعظم" الذي يحدث مرة كل 15 سنة، وآخر مرة كانت قبل سنتين يوم 27 يوليو/تموز 2018، وقبلها يوم 28 أغسطس/آب 2003، وتزيد المسافة بينهما حتى تبلغ 400 مليون كيلومتر حين يصبح الكوكب في الناحية المقابلة لنا في مداره حول الشمس. وفي تقابله الحالي مع الأرض الذي يحدث يوم الثلاثاء 13 أكتوبر/تشرين الأول 2020، ستكون المسافة الفاصلة بيننا وبين كوكب المريخ حوالي 63 مليون كيلومتر، مما سيتيح للهواة رصده بتلسكوباتهم. كيف نشاهد المريخ باقتراب المريخ من الأرض شيئا فشيئا، ومع حلول موعد فصل الشتاء على القطب الجنوبي منه، تبدأ القبعة الجليدية البيضاء بالظهور من وراء عدسات تلسكوبات الهواة. ولأن غلاف المريخ الجوي رقيق، وفي حال هدوئه وعدم إثارته للغبار، فإن معالم سطح المريخ ستكون أيضا واضحة جلية، وأهم تلك المعالم معلم ضخم أُطلق عليه اسم "الجزيرة العربية" (Arabia) لشبهه بها، وهي منطقة فاتحة اللون ملاصقة لمعلم داكن اللون يدعى باللاتينية "سيرتس ميجور"، وهو الخليج الليبي الواقع على ساحل سدرا الموجود في الجماهيرية الليبية. ولهذا فإنك ستجد اسم ليبيا موجودا كأحد المعالم المدونة على خريطة المريخ، وكذلك سوريا وعدن ومؤاب وسيناء. هل يُرى المريخ بالعين المجردة؟ إذا أردت أن تتعرف على المريخ، فعليك أن تنظر ناحية الشرق بعد ساعة من غروب الشمس، لتجد جرما سماويا أحمر قانيا يسطع في ذلك الاتجاه، وليس أحسن منه ضوءا أحد آخر إلا كوكب المشتري الذي يقاربه سطوعا بلونه الأبيض في وسط السماء. وإلى جانب المشتري وإلى اليسار منه قليلا، يمكنك أيضا أن ترى كوكب زحل خافتا بعض الشيء، وبذلك تكون جمعت رؤية 3 كواكب لامعة في السماء مرة واحدة.

انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الثلاثاء 13 أكتوبر.. هذا الكوكب على موعد تقابل قريب مع الأرض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع احداث نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.