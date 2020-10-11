فوائد الزبادي للشعر الدهني ستدهشك معرفتها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٠٤ مساءً (دوت الخليج)

تُعاني بعض النساء، وخصوصًا صاحبات الشعر الدهني من مشكلات عدّة كزيادة كميات الدهون والزيوت في فروة الرأس، مما يزيد من تجمع الأوساخ على فروة الرأس، وظهور القشرة. فيبدو الشعر الدهني فاقدًا للحيوية، وضعيفًا، وزيتيًا حتى بعد يوم أو يومين من غسله. ولكن، يُمكن علاج فروة الرأس والشعر الدهني، للمساعدة على خفض كمية إنتاج الزيوت الطبيعية في فروة الرأس، والتخلّص من االخلايا الميتة والشوائب، والتي تساعد على حماية الشعر ومنحه الحيوية والجمال واللمعان التي يحتاجها، والآمنة الاستخدام. ولعلّ أفضلها مكوّن الزبادي الفعّال والمناسب لعلاج مشكلات الشعر الدهني. وفيما يأتي، "سيدتي.نت" يطلعك على فوائد الزبادي للشعر الدهني وعلى أبزر الخلطات لعلاج جميع أنواع مشكلات الشعر الدهني:

إليك، أبرز فوائد الزبادي للشعر الدهني، وطرق استخدامه للعناية بالشعر الدهني، والتي من شأنها أن تُقوّي الشعر، وتُنعمّه، وتُحفّز نموّه، وتعالج القشرة، في السطور الآتية:

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يُعتبر الزَّبادي مصدر بروتين أساسي للشعر، وهو من مشتقات الألبان المرغوبة عند معظم الناس نظرًا لمذاقه اللذيذ، وفائدته العظيمة بإحتوائه على البكتيريا النافعة للجسم والبشرة، وتتم صناعته من مختلف أنواع الحليب، سواء كان كامل الدسم، أو قليل الدسم، أو خالي الدسم، ويُضاف إليه بعض من المُلوِّنات الإصطناعية في أغلب المصانع، ويتم تصنيع الزّبادي عن طريق إضافة البكتيريا الحية إلى الحليب، ويمتلك ا نسبًة عاليًة من البروتينات، والفيتامينات، والمعادن. يمتاز الزبادي بقدرته المذهلة على علاج الشعر الدهني وتخليصه من أي مشكلة تواجهه. يُخلِّص الشعر من الزيوت المتراكمة به والتي تُعطيه مظهرًا شاحبًا، ويعمل على إعادة حموضة فروة الرأس الطبيعية، ويُنظف فروة الرأس، ويمنع إفراز الزيوت الزائدة بفروة الرأس. يُعتبر الزّبادي من اكثر المُكوِّنات المفيدة للشعر، لإحتوائه على فيتامين B5، D، مما يُساهم في تغذية الشعر من جذوره، ويوقف تساقط الشّعر. يحتوي الزبادي على المُغذّيات التي تُغذّي الشّعر وتحفّزه على النّمو، وتحسّن من صحّة فروة الرّأس والشّعر، وهو مضادٌ للفطريات التي تُسبّب تقشّر فروة الرّأس، بالإضافة إلى أنّه يُعالج الحكّة التي تُسبّبها القشرة. يُرطّب الزّبادي الشّعر؛ لإحتوائه على خصائص التّرطيب، وهو بديلٌ طبيعي لمرطّبات الشّعر الكيميائية، ويمنح الشعر لمعان ومظهر رائع وجذاب، ويُغذي بصيلات الشعر. يجعل الزّبادي الشّعر ناعمًا، ولامعًا، وعلاوةً على ذلك، يحتوي على مضادّات للجراثيم، ومضادّات للفطريات، مما يحافظ على فروة الرّأس نظيفة وخالية من الالتهابات.

أفضل خلطات الزبادي للشعر الدهني

خلطة الزّبادي والعسل وخل التفاح

تُعَدّ خلطة الزّبادي والعسل من الأقنعة المفيدة جدًا للشعر الدهني، وتُرطِّب هذه الخلطة الشَّعر، وتُزيل الدهون الزائدة من فروة الرأس، والشَّعر، وتتحكّم بالشَّعر الدُّهني، وتُغذِّي الشَّعر بإمتياز، كما يُمكنها منح الشّعر المظهر الصّحيّ. المُكوِّنات:

- نصف كوب من الزّبادي. - ملعقة صغيرة واحدة من العسل. - ملعقة صغيرة من خل التفاح. طريقة تحضير الخلطة: تُخلط المُكوِّنات جيدًا للحصول على عجينة ناعمة ومتناسقة، توضع العجينة على الشعر، بدءًا من الجذور إلى الأطراف، تُترك العجينة على الشعر لمدة ثلاثين دقيقة، تُغسل فروة الرأس والشعر بالماء والشامبو الخفيف. تكرر مرتين في الأسبوع.

خلطة الزّبادي والألوفيرا (الصبار) والعسل

يُساعد الزّبادي، والعسل على السيطرة على إنتاج زيوت فروة الرأس المفرطة، لحمايتها من المسام المغلقة، كما يحتوي صبار الألوفيرا على نسبة مرتفعة من البروتين، والأحماض الأمينية، ويعتبر الصبار مضاد للميكروبات، يعمل على حماية فروة الرأس وتعزيز صحتها. المُكوِّنات:

- ثلاثة ملاعق كبيرة من جل صبار الألوفيرا. - ملعقتان كبيرتان من الزّبادي. - ملعقتان كبيرتان من زيت زيتون. - ملعقة كبيرة واحدة من العسل. طريقة تحضير الخلطة: تُخلط المُكوِّنات مع بعضها البعض جيدًا للحصول على خليط ناعم، توضع على فروة الرأس، وتُدلَّك فروة الرأس بلطف لمدة خمس عشرة دقيقة، ثم توضع على طول الشعر كاملًا، وتُترك على فروة الرأس والشعر لمدة ثلاثين دقيقة أخرى، تُغسل فروة الرأس والشعر، بالماء والشامبو. تكرر مرتين في الأسبوع.

