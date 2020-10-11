مذيع الجزيرة فيصل القاسم يكشف مفاجأة: إسرائيل وأمريكا وروسيا وإيران اتفقت على خوزقة هذا الحاكم العربي! (الاسم)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أفاد الإعلامي السوري المعارض فيصل القاسم، اليوم الأحد، بأن حرائق سوريا كشفت خطط روسيا وأمريكا، تجاه رئيس النظام بشار الأسد.

وقال "القاسم" في تغريدة عبر حسابه "تويتر": "كل ما يفعله الأمريكي والإسرائيلي والروسي والإيراني مع بشار الأسد لا يدل مطلقًا على أنهم يريدون إعادة تأهيله، بل يخوزقونه ويضعفونه ويظهرونه بمظهر العاجز الفاشل في أعين مؤيديه قبل معارضيه".

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وأضاف: "ليس هناك ما يدل على أن وضع كلب الشام سيتحسن، بل على العكس، فهو من سيء إلى أسوأ.. والخير لقدام".

وسخر "القاسم" في تغريدة أخرى من عجز روسيا ونظام الأسد في إخماد الحرائق، فقال في تغريدة أخرى: "كان لدي الاحتلال الروسي وعميله بشار الأسد آلاف الطائرات لتدمير سوريا وتشريد شعبها، لكن ليس لديهم طائرة واحدة لإطفاء الحرائق التي تلتهم الساحل السوري موطن الحاضنة الشعبية لكلب الشام".

واندلعت عشرات الحرائق في غابات وأحراش محافظتي طرطوس واللاذقية في منطقة الساحل بسوريا، وامتدت النيران على مساحات واسعة في المنطقة لتحرق آلاف الهكتارات حتى وصلت مؤخرًا إلى مدينة القرداحة مسقط رأس بشار الأسد.

كان المعارض السوري، كمال اللبواني، أشار في تصريحات سابقة أن روسيا توافقت مع الولايات المتحدة على تغيير رئيس النظام السوري، بعدما كانت موسكو متمسكة ببقاء الأخير في سدة الحكم خلال الفترة المقبلة.

وذكر "اللبواني" خلال حديثه -آنذاك- أن روسيا التي كانت تتمسك ببقاء الأسد قبلت بتغييره بمجلس عسكري-أمني يقود سوريا في المرحلة القادمة، بعد أن تقدمت الولايات المتحدة إلى روسيا بضمانات تحترم مصالحها في سوريا.