في أجرأ إطلالة.. آيتن عامر تظهر ملتصقة بزوجها بملابس ضيقة بعد تلميحها بكرهها له

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٥٦ مساءً (دوت الخليج )

أشعلت الفنانة آيتن عامر منصات السوشال ميديا، مساء اليوم، بعد نشرها صورة جريئة لها وزوجها مدير التصوير محمد عز العزب، عبر حسابها على منصة إنستغرام مساء اليوم.

وظهرت آيتن عامر في الصورة ، ملتصقة بجسد زوجها وتحتضن بكلتا يديها، وهي ترتدي فستاناً احمراً وضيقاً يبرز ما تحته للعيان بوضوح تام، فيما ظهر العزب واقفا يبادلها الابتسامة نحو الكاميرا فقط ، أما يديه فدسها في جيوب بنطاله دون أي شعور بأهمية وقيمة الرومنسية التي اغدقت بها عليه زوجته.

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وعلقت الفنانة المصرية ، على الصورة الحديثة التي تجمعها بمدير التصوير محمد عز العزب، قائلة له : "السيد صحيح ".

المتابعون أبدوا تفاعلاً كبيرًا مع إطلالة آيتن والعزب، وتمنوا لهما دوام السعادة الزوجية والتوفيق والنجاح في حياتهما الشخصية والمهنية.

والملاحظ في تفاعل المتابعين ، أنه لم يخل من بعض التعليقات المتضمنة للغزل والتحرش بالجميلة آيتن عامر، رغم أنها ظهرت برفقة زوجها وان صورتهما وتعليقها عليها تتمحور حول الحب والرومانسية التي تعيشها معه.

يأتي ذلك بعد تلميح آيتن عامر، في لقاء تلفزيوني قبل أيام قليلة، بأنها تكره بشدة العيش مع زوجها العزب . مؤكدة في نفس الوقت بأنه كثير طلبات الأكل وأن عشقها هو الابتعاد عنه.

وقالت الفنانة المصرية، انه في حالة تلقيها خبر بزواج زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، عليها بفتاة اخرى، إنها لن تأبه بذلك وإن رد فعلها ببساطة سيكون الحصول على الطلاق، كونها أصلاً تعشق الانفراد بنفسها.

جاء ذلك ردا على سؤال مقدم برنامج “سهرانين” على قناة ONE، الفنان أمير كرارة، عن رد فعلها في حال علمت أن زوجها تزوج عليها، لتأتي إجابة آيتن بمثابة صدمة لكرارة والجمهور الذي شاهد الحلقة.

وتحدثت الفنانة آيتن عامر في اللقاء التلفزيوني ، عن تفاصيل حياتها بعد الزواج، وكيف أن زوجها محمد عز العرب لا يأبه بما إذا كانت عائدة من العمل أو لا، وأنه متطلب جداً في ما يتعلّق ببعض الأكلات، والتي تضطر لتحضيرها الى التحدّث عبر الهاتف لأكثر من أربع ساعات لمعرفة مكوّناتها وطريقة إعدادها.

رواد بمواقع التواصل الإجتماعي، ارجعوا سبب حديث الفنانة عامر عن عدم مبالاتها إن تزوج عليها زوجها ، وعن شراهته في الأكل ، إلى وجود شخص آخر في حياتها.

وقالوا عقب بث اللقاء، أن ردها على سؤال مقدم البرنامج، حول اذا ما أقدم على الزواج بأخرى، كان صادم لهم . مشيرين إلى أن نبرات صوتها خلال حديثها عن المواضيع الخاصة بينها وبين زوجها، كانت توحي بأنها لا تطيق العيش معه بل ولا تطيق حتى الحديث معه .

ولفتوا إلى أن الأشهر القليلة القادمة ستكشف للجميع عن الشخص الذي اقتحم حياتها واصبحت تفضله عن زوجها.

يُذكر أن أيتن عامر خاضت سباق الدراما الرمضاني الماضي بمسلسل “فرصة ثانية ”، والذي شاركت في بطولته الى جانب كلٍ من الفنانين: ياسمين صبري وأحمد مجدي وهبة مجدي، وآخرين.



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