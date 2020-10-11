مشروب سحري يحمي من سرطان الثدي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٢٥ مساءً (دوت الخليج)

لا شكّ في أنّك تتبعين الإجراءات اللازمة من أجل الحدّ من احتمال إصابتك بسرطان الثدي. فتستشيرين الاختصاصيين وتُجرين الفحوصات الدورية اللازمة. لكنّك ربما لا تعرفين أنه يمكنك أن تقومي أيضاً بخطوة أكثر سهولة من ذلك ولا تعلمين أنّ بعض المكونات الغذائية قد تساعدك على حماية صحتك. نعم، يمكنك أن تحضري مشروباً سحرياً يمنح جسمك القدرة على مواجهة الكثير من الأمراض ومنها سرطان الثدي. فجربيه ولا تتردّدي.

حقائق مهمة

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هل تعرفين أنّ الكركم والفلفل الأسود يحتويان على مركّبات تسمح بمنع الإصابة بسرطان الثدي؟ هذا صحيح ومثير للاهتمام أيضاً. فقد أظهرت نتائج دراسة أميركية أجريت أخيراً أنه من الضروري أن يتم استهلاك هذين المكونين يومياً لأن ذلك ينطوي على الكثير من الفوائد الصحية. ولفتت إلى أنّ مادة البيبرين التي يحتوي عليها الفلفل الأسود ومادة الكركمين الموجودة في الكركم قد تؤثران على الخلايا الجذعية السرطانية وتحدّان من نمو عددها مع الحفاظ على الخلايا الطبيعية. وبناء على ذلك، اعلمي أنه من الضروري أن تستهلكي الفلفل الأسود والكركم معاً لكي تحصلي على أفضل الفوائد. وتذكّري أن الكركم يحتوي على 300 مضاد للأكسدة، ما يعني أنه حليف قويّ لصحتك. والآن، إبدأي بتحضير هذه الوصفة السحرية التي قد تقيك خطر الإصابة من سرطان الثدي وتعزز جهاز المناعة لديك. فهل أنت مستعدة؟

-حضّري هذه المكوّنات التي يمكنك أن تحصلي عليها بسهولة: عصير حبّة من البرتقال، عصير حبتين من الليمون، قطعة من جذر الزنجبيل الطازج، 5 حبات غير مبشورة من الجزر، حبة غير مبشورة من الكوسى، رشة من الفلفل الأسود، ملعقة طعام من الكركم.

-إمزجي كلّ المكونات بواسطة الخلاط جيداً إلى أن تحصلي على عصير منسجم وخال من التكتلات.

-أضيفي القليل من الماء لكي يصبح عصيرك سائلاً ثم واصلي عملية المزج إلى أن يصبح جاهزاً.

-تناولي هذا المشروب في الفترة الفاصلة بين الوجبات وستلاحظين أنّك تتّمتعين بالنشاط والحيوية. ولا تنسي هذا الأمر أبداً: هو يقيك من خطر الإصابة بسرطان الثدي.





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