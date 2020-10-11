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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نشر علماء صينيون صورا جديدة ومفصلة لفيروس كورونا المستجد تظهر تفاصيل دقيقة جدا للفيروس، تكشف عن شكله وطريقة تفاعله مع الخلايا البشرية، وبما يساعد العلماء في معركتهم القاسية للوصول إلى لقاح يقضي عليه.

وقام عالم الأحياء الإنشائية بجامعة تشنخوا في بكين الدكتور ساي لي، بالتعاون مع علماء آخرين متخصصين في مجال الفيروسات بالتقاط صور الفيروس في مختبر للسلامة الحيوية في مدينة هانغتشو، بعد معالجة الفيروس بمادة كيميائية لجعله غير ضار، وتقليص حجم العينة إلى نقطة واحدة، ومن ثم تجميدها، ورصدها من خلال المجهر الإلكتروني.

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علماء صينيون يلتقطون صورا دقيقة لفيروس كورونا شاهَدوا من خلالها كيفية انزلاق الفيروس ودخوله الخلايا

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وقال لي في تصريحات صحفية "رأيت شاشة مليئة بالفيروسات. أعتقد أنني أول رجل في العالم يرى الفيروس بمثل هذا القرب"، مشيرا الى أن الصور الجديدة "أتاحت للعلماء معرفة كيفية انزلاق الفيروس ودخوله الخلايا، وتعلم العلماء، الطريقة التي تسيطر من خلالها جينات الفيروس الملتوية على الكيمياء الحيوية للجسم".

المصدر: وكالات