بمايوه مثير.. منة عرفة تستعرض أردافها ومناطق حساسة وتذهل الجمهور

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٢٠ مساءً (دوت الخليج)

أثارت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صوره لها بمايوه فاضح. وظهرت منة في الصور وهي ترتدي مايوه أسود، وممسكة بسيجارة، ما أثار ردود فعل بعض رواد السوشيل ميديا في مصر، بسبب ما وصفوه بـ"الجرأة". للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: بالفيديو.. شمس الكويتية: سأستسلم لما يجي فحل يخليني أغير رأيي.. وسعادتي في التغزل بي فوائد العسل المذهلة لعلاج الأمراض وتعزيز المناعة الهلال السعودي يقع في ورطة كبيرة بسبب "المرعب" القادم من تركيا في أجرأ إطلالة.. آيتن عامر تظهر ملتصقة بزوجها بملابس ضيقة بعد تلميحها بكرهها له فضيحة جنسية تنهي نجومية الفنانة نسرين طافش شاهد.. أول تصريح لزوج هيا الشعيبي بشأن الفيديو الإباحي ومصير القضية مشروب سحري يحمي من سرطان الثدي السعودية توجه دعوة عاجلة لمستفيدي الضمان الاجتماعي نجمة باب الحارة تبدل ملابسها الداخلية في بث مباشر وتصدم الجمهور بفستان ناعم وضيق.. سمية الخشاب تخطف الأنظار .. والجمهور ينبهر بـ"الأحمر" (صور) فوائد الزبادي للشعر الدهني ستدهشك معرفتها الكشف عن خطر تناول القهوة "على معدة فارغة" صدمة لعشاق هواتف أبل.. "آيفون 12" لن يحل أسوأ مشكلة نجمة "البرنس" تمسك خصرها بشدة وتستعرض مفاتنها في أحدث اطلالة إغراء (فيديو) ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة يذكر أن أحدث أعمال منة عرفة كان مسلسل "ليالينا" للنجم إياد نصار وغادة عادل في موسم رمضان 2020، من تأليف احمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى.

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