نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالفيديو.. شمس الكويتية: سأستسلم لما يجي فحل يخليني أغير رأيي.. وسعادتي في التغزل بي على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٥٤ مساءً (دوت الخليج )

أطلقت الفنانة شمس الكويتية، تصريحات نارية بشأن الرجل خلال استضافتها تلفزيونيًا عبر برنامج "قعدة رجالة" الذي يقدمه قيس الشيخ نجيب، ونيقولا معوض، وخالد سليم، موضحًة أنها لم تجرب في إحدى المرات أن تفهم وجهة نظر المتحرش.

وقالت شمس أنها لم تجرب ذلك كون موقفها من الشخص المتحرش مسألة أخلاقيات وشرف، متابعًة خلال حوار دار بينها وبين الفنان والمذيع نيقولا معوض أنها ذات مرة تغزلت برجل وأنها لم ترى في هذا أي أزمة أو تقليل من شأنها.

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وأردفت أنها على علاقة برجل حاليًا وتغزلت به، قائلًة له: "حاليًا تعرفت على شخص كتير معجبة بيه وعبرت له عن إعجابي بغزل قولت له الله إنت شكلك يجنن"، متابعًة: "ليش لأ ما أغازلش رجل؟ّ".

وفي مقطع فيديو آخر من المقابلة، وتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت الفنانة شمس الكويتية في كواليس "قعدة رجالة" مع الإعلامية إنجي كيون، وتحدثت خلاله عن عقوبتها للشخص الخائن قائلًة إنه في حال جاء لها جيش ووجدت إحدى صديقاتها تخونها لصالح آخرين ستجعل جيشها الموالي لها يجلسون عليها.

وبيّنت أن جيشها سيستخدم سلاح "الشبشب" أبو إصبع ليكون جزاء الخائن، مبينًة أن هذا "الشبشب" مؤذ نفسيًا ووجعه أقوى من أي شيء لأن "الأثر ما يروح"، مردفًة: "هستسلم وأقول خلاص لما يجي فحل فيه خير يخليني أغير رأيي ".

ووصفت شمس ، المرأة التي تعتبر المغازلة تحرش بأنها تعاني من النقص، مبينًة: "الست اللي تكون عندها ثقة بحالها وجميلة ومتزينة لنفسها وأغلب الستات بتكون متزينة لنفسها إحنا بنتابع الفاشون والموضة وبنتابع ديزاينر يعني أكيد الجمال حصري يبتدي من عندنا يعني يبتدي من الست".

وتابعت: "إذا عندها كل هالمواصفات وحد قالها إنتي ست جميلة إنتي قمر إيه النحلة اللي جابت العسل ده، بالعكس أنا بكون سعيدة جدًا ولا اعتبر هذا تحرش"، منوهًة بأن هناك فرق بين الغزل والتحرش.

وأشارت إلى أن المرأة العربية بشكل عام ليست مجبرة أن توضع في ثلاجة أو تقوم بتغطية نفسها بسبب المتحرش الذي لديه كبت ولكونه مريضا وأهله لا يعالجونه، موضحًة أن المرأة ليست مجبرة أن تتقبل المتحرش الذي يفرغ كبته الجنسي بها.

وتقوم فكرة برنامج " قعدة رجالة" على استضافة مقدمي البرنامج الثلاثة في كل حلقة، واحدة من نجمات العالم العربي، لمناقشة وجهة النظر الذكورية في قضايا مختلفة بأسلوب درامي، للحصول على ردود فعل عفوية وجريئة من النجمات.

وكانت الفنانة المصرية، نيللي كريم، ضيفة الحلقة السابقة للبرنامج، وهاجمت خلالها الرجل الذي يفرض نفوذه ويجبر زوجته على المكوث في المنزل كي لا يصبح لها كيان مستقل، ولا تتمكن من الاستقرار في المستقبل، وتظل دائما في حاجة إليه.



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